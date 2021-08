Via libera Camera a riforma processo penale / Giustizia riparativa

L'obiettivo della riforma è sfoltire i fascicoli penali. Con un'apertura alle sanzioni alternative, in base allo studio elaborato dalla commissione presieduta dall’ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi. Spazio per l’istituto della “messa alla prova” che contempla la possibilità per l’indagato - per reati fino a 6 anni di reclusione - di chiedere subito al giudice nella fase delle indagini preliminari di essere impiegato in lavori socialmente utili non retribuiti. Il processo viene sospeso e, se l’indagato svolge correttamente il lavoro, arriva il proscioglimento per prescrizione. Si pensa di allargare questa “chance” a molti reati di scarso allarme sociale. Si punta sui riti alternativi come i patteggiamenti. Ampliamento della giustizia “pecuniaria”: convertibili in ’multe’ le condanne fino a 12 mesi

