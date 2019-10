Via libera del governo ai decreti su scuola e clima Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge clima e al decreto legge sulla scuola che interviene sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

(Imagoeconomica)

2' di lettura

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge clima e al decreto legge sulla scuola che interviene sul reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

Clima, Costa: vale 450 milioni

Il decreto legge Clima «vale circa 450 milioni che provengono tutti dalle aste verdi» (il sistema di scambio delle emissioni di gas serra nella Ue, il cosiddetto European Trading Scheme). Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa parlando con i giornalisti al termine del Consiglio dei ministri. «Si tratta di fondi rigenerabili perché ogni anno ce ne sono sempre di più da mettere a disposizione, quindi le misure si autofinanzieranno negli anni e se il provvedimento gira, le risorse possono crescere come finanziamento in modo automatico. Dalle analisi e previsioni che abbiamo fatto dovrebbe girare bene», ha spiegato. Inoltre, Costa ha chiarito che il taglio dei sussidi ambientali sarà in Legge di bilancio: «Sono inclusi nella Nadef e andranno in Manovra». Il decreto «è stato approvato all'unanimità, è stato ampiamente discusso perché sono norme innovative», ha detto.

Arriva il bonus mobilità

Confermati nel decreto legge Clima il buono mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell'aria per il quale vengono stanziati 255 milioni: fino a 1500 euro per la rottamazione dell'auto fino alla classe euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi. In entrambi i casi il bonus può essere utilizzato non per l’acquisto di un nuovo veicolo o moto ma per un abbonamento ai mezzi pubblici o per l’acquisto di biciclette, anche elettriche.

Bonus di 5mila euro ai negozi che creano angolo per prodotti sfusi

Venti milioni per i commercianti che attrezzeranno un green corner nei loro negozi per la vendita di prodotti sfusi. Fino a 5 mila euro per ciascuno sono destinati dal decreto legge Clima per la spesa sfusa. L'Ispra, l'Istituto superiore per la ricerca ambientale di cui si avvale il ministero dell'Ambiente, realizzerà un database pubblico, grazie a una dotazione di 1,5 milioni per la trasparenza dei dati ambientali. I concessionari di servizi pubblici dovranno rendere disponibili in rete i risultati delle rilevazioni effettuate.

LEGGI ANCHE / Tutte le novità sulla scuola