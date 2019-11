Via libera in commissione al Senato all’acquisto di velivoli Piaggio Si tratta di un intervento da oltre 143 milioni per l’acquisto di nove velivoli P180 di Piaggio Aerospace e l’ammodernamento di altri 19 apparecchi sempre a cura di Piaggio di Raoul de Forcade

1' di lettura

È stato sancito il via libera della Commissione Difesa al Senato all’acquisto, da parte del Governo, di nove velivoli P180 di Piaggio Aerospace e all’ammodernamento di altri 19 velivoli sempre a cura di Piaggio. Relatore del documento approvato è stato il senatore del Pd Vito Vattuone. Si tratta di un intervento da 143,5 milioni.



Secondo Alessandro Vella, segretario generale della Fim Cisl Liguria, «è un segnale positivo, che però si deve tramutare velocemente in una commessa reale finanziata dal Governo».

«Stiamo vivendo con preoccupazione e rabbia - continua Vella - tutta la situazione dell’ex Ilva, non vorremo trovarci di fronte a brutte sorprese dopo mesi di richieste precise sulle quali c'è in ballo il destino di migliaia di posti di lavoro».



Anche secondo il Commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro «è certamente un ulteriore passo in avanti nel processo di rilancio» dell'azienda. «Ma - aggiunge - non vogliamo abbassare la guardia, soprattutto in vista dell’imminente avvio della procedura di vendita dell'azienda, con la pubblicazione a breve del bando internazionale».