Via libera del Consiglio Ue a Di Maio inviato nel Golfo

Via libera finale alla proposta dell’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio inviato speciale dell’Ue nel Golfo. Il punto, a quanto si apprende, è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, che si è svolto a Bruxelles.

La scelta di Borrell

«Dopo un’attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto» all’incarico di inviato Ue per il Golfo, aveva scritto a fine aprile l’alto rappresentante Ue, Josep Borrell, nella lettera inviata agli Stati membri per indicare la nomina dell’ex ministro degli Esteri. «In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo», aveva aggiunto Borrell. Nella missiva ai Ventisette, l’Alto rappresentante aveva messo in evidenza che «gli ampi contatti» di Di Maio «con i Paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato». Borrell aveva proposto a nomina dell’ex ministro degli Esteri come rappresentante speciale «per un periodo iniziale di 21 mesi, dal primo giugno 2023 fino al 28 febbraio del 2025».