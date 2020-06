Via libera definitivo del Senato al Dl elezioni, è legge

Regionali

Sei sono le regioni a statuto ordinario che devono votare in autunno (Veneto Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e una a statuto speciale (Valle d’Aosta), per complessivi 18 milioni di elettori. Per queste la finestra elettorale va da domenica 6 settembre al 1° novembre. Da un lato i governatori spingono tutti, anche quelli del centrodestra, per la prima domenica di settembre. Dall’altro si sta tentando una mediazione per una convocazione simultanea nel giorno delle comunali, cioè il 20 settembre.

Provinciali

Si svolgeranno 90 giorni dopo le Comunali. Le province sono infatti enti di secondo livello, composte dai sindaci del territorio, dei quali si attende l’elezione.

Seggi aperti anche il lunedì

Oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, si voterà anche lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Alla chiusura dei seggi verrà effettuato prima lo spoglio delle suppletive per il Senato (solo a Sassari), poi per il referendum, per le regionali e infine per le comunali.

Par condicio

Alla Camera con l’intesa fra maggioranza e opposizione si è anche stabilito un nuovo criterio per la par condicio durante la campagna elettorale. Testualmente «si applica in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19».