Via libera dell’Aifa ai vaccini adattati contro Omicron

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2. La decisione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa è arrivata dopo l’ok, lo scorso 1 settembre, da parte dell’Agenzia europea dei medicinali Ema.

Aifa: booster aggiornati a over60 e fragili via prioritaria

La commissione ha ribadito che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale quindi la dose booster con i vaccini anti-Covid aggiornati è fortemente raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti, sopra i 12 anni di età, afferma la Cts, “possono comunque vaccinarsi con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale

Loading...

Circolare in arrivo

Sarà una circolare, nei prossimi giorni, a indicare nel dettaglio le categorie prioritarie per le somministrazioni. La macchina organizzativa che sarà gestita a livello centrale dall' Unità per il completamento campagna vaccinale a Palazzo Chigi guidata dal generale Tommaso Petroni, mentre a livello locale la palla tornerà alle Regioni.

Meno grandi hub

La nuova campagna si affiderà meno ai grandi hub e più a farmacie e medici di famiglia. E partirà alla vigilia delle elezioni del 25 settembre

Le mosse dell’Ema



L’Agenzia Ue del farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini bivalenti per gli over 12 studiati da Pfizer e Moderna sul ceppo originario del virus (quello di Wuhan) e sulla variante Omicron 1.Ma l'Ema ha già avviato anche la valutazione dei vaccini, sempre bivalenti, studiati però oltre che sul ceppo di Wuhan anche sulle varianti Omicron 4 e 5, quelle cioè ora prevalenti. Con il via libera a questi nuovi medicinali che potrebbe arrivare già a fine mese