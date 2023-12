Ecofin approva revisione Pnrr italiano: 21,4 miliardi di euro aggiuntivi, ma con nuove scadenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera dell’Ecofin - a quanto si apprende da fonti della presidenza dell’Ue - alla revisione dei Pnrr presentati da 13 Paesi membri e finiti questa mattina sul tavolo dei ministri delle Finanze europei. Tra i nuovi Pnrr approvati figurava anche quello dell’Italia. Con il sì dell’Ecofin il via libera europeo ai Pnrr rivisti con il capitolo RepowerEu diventa definitivo.

Come è cambiato il Pnrr italiano

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è salito da 191,5 a 194,4 miliardi articolati su 614 obiettivi invece dei 527 originari, grazie a un piccolo aumento della quota di sovvenzioni (144 milioni di euro) e ai 2,7 miliardi di contributi aggiuntivi per il RepowerEu, che assorbendo poi una quota delle risorse liberate dalla revisione del Pnrr si attesta a 11,2 miliardi. Tanti, ma meno dei 19,2 miliardi ipotizzati dalla proposta italiana, perché una serie di progetti non hanno superato l’esame comunitario, azzoppati soprattutto dal rischio giudicato alto di sforare la scadenza del 2026. Il ridimensionamento del Repower rispetto all’idea originaria permette di ripescare 3,1 miliardi di progetti comunali destinati al definanziamento, e di rafforzare alcuni filoni del Pnrr come gli investimenti per le reti idriche (due miliardi in più) o l’acquisto di treni verdi (1,1 miliardi in più).

L’ok della Commissione Ue al Pnrr italiano rimodulato

È in questi numeri la sintesi del lungo confronto fra il Governo italiano e la Commissione europea che il 24 novembre ha acceso il semaforo verde alla rimodulazione del Pnrr italiano, che vale complessivamente 21,4 miliardi, anche se in una formula parecchio rivista rispetto alle ipotesi iniziali. Resta invece ancora sotto esame il raggiungimento dei 28 obiettivi della quarta rata da 18,5 miliardi, quelli del primo semestre di quest’anno. Il Governo continua in ogni caso a puntare all’accredito entro il 31 dicembre. Un passaggio che dovrebbe garantire all’Italia di incassare i 35 miliardi complessivi di terza e quarta tranche previsti per il 2023. Nel conto complessivo i fondi davvero aggiuntivi sono 2,9 miliardi, com’è ovvio visto il meccanismo finanziario del Repower, e non i 12 o i 21 circolati nelle dichiarazioni politiche di ieri, anche perché il debito pubblico italiano è già sufficientemente alto. A cambiare drasticamente è però il loro calendario, che si sposta in avanti insieme ad alcuni degli obiettivi del Piano.

Quinta rata ridotta

Si riduce in modo piuttosto drastico la stazza della quinta rata, collegata alle scadenze del 31 dicembre prossimo, che dai 18 miliardi originari (per ben 69 obiettivi) scende verso quota 12. Un fenomeno simile, anche se meno accentuato, accade alla sesta (primo semestre 2024) che scende da 11 a 10 miliardi. In pratica, l’anno prossimo nelle casse dello Stato il Pnrr dovrebbe portare meno di 22 miliardi (la tabella Ue è al lordo degli anticipi già incassati) invece di 28.

Meloni: ok consiglio Ue a revisione Pnrr grande risultato

«Dopo il parere positivo della Commissione europea, il Consiglio ha oggi approvato la revisione del Pnrr italiano. Un altro grande risultato del Governo che conferma la serietà e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi. Intendiamo proseguire su questa strada, nella consapevolezza che il successo del nostro Pnrr è nell’interesse della Nazione e dei cittadini». Così la presidente del Consiglio Ecofin approva revisione Pnrr italiano: 21,4 miliardi di euro aggiuntivi, ma con nuove scadenze