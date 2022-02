Via libera alla fiducia al Dl Covid, sì alle feste popolari e al green pass base per spostarsi dalle isole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il decreto legge che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 (dl 221/2021) si appresta a ottenere il via libera definitivo della Camera (scadrà il 22 febbraio). Dopo che il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha posto in aula la questione di fiducia sul provvedimento, i deputati si sono espressi a favore (i sì sono stati 452, i voti contrari 53). Il voto finale del provvedimento è previsto per la tarda mattinata di giovedì 17 febbraio.

Nel passaggio in aula al Senato, giovedì 10 febbraio, il decreto ha “imbarcato” tre emendamenti che hanno fatto emergere distanze all’interno della maggioranza. L’esecutivo ha espresso in quella circostanza parere contrario. Poi il via libera del Senato: 139 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti.

I tre emendamenti approvati dal Senato, con Governo contrario

I primi due - emendamenti 2.1500/25, del sen. Augussori (L-SP) e altri, e 2.1500/26 del sen. Lorefice (M5S) - hanno cancellato con un colpo di spugna l’obbligo di Green pass rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione contro il Covid-19 o da guarigione) nei trasferimenti da e per le isole (Sicilia, Sardegna e isole minori). Per accedere ai mezzi di trasporto che collegano Sicilia, Sardegna e isole minori al resto del territorio italiano basta il green pass base (che attesta avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare). La soluzione è stata adottata al fine di rimuovere una regola che avrenne limitato la libertà di spostamento per chi risiede nelle isole. La seconda proposta di modifica - emendamento 2.1500/20, del sen. Briziarelli (L-SP) e altri - che ha registrato il semaforo verde dei senatori consente, in zona bianca, lo svolgimento di feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale (in base a quanto dispone il Dlgs 42 del 2004, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio). Entrambi gli emendamenti sono passati nonostante il parere contrario del relatore e del Governo. E in entrambi i casi si tratta di due modifiche all’articolo 2. Ora, nel passaggio finale in aula alla Camera, il Governo si accinge ad apporre la fiducia sul testo.

La deroga all’uso dei mezzi di trasporto pubblico

Partiamo dalla prima modifica. Nel corso dell'esame al Senato, al generale regime che prescrive il possesso della certificazione verde rafforzata per prendere i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale è stata introdotta una deroga. Si tratta in particolare, dell'utilizzo di mezzi aerei, marittimi e terrestri per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, per i quali resta valida anche la certificazione verde ordinaria (il c.d. green pass base). Va poi ricordato che il decreto legge 5 del 2022 ha introdotto un'ulteriore deroga con riferimento all'utilizzo dei mezzi di trasporto gli spostamenti da e per le isole lacustri e lagunari e per quelli dedicati al trasporto scolastico, per i quali è sufficiente - anche in questo caso - il green pass base.

Secondo il Codice del 2004 le feste popolari non rientrano nei beni culturali

Per quanto riguarda la seconda modifica, ovvero la possibilità di svolgere in zona bianca feste popolari e manifestazioni culturali all’aperto, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento la documentazione che attesta le misure adottate per prevenire la diffusione del contagio Coronavirus. “Il notevole interesse culturale”, in base al Codice, è riferito ai “beni culturali”, nella cui nozione - osserva il Servizio studi del parlamento in un dossier syul provvedimento - non sono ricomprese le feste popolari e le manifestazioni culturali.