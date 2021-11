Via libera al nuovo PrimaVisita di Idealista e Casa.it, per scegliere da remoto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera, da oggi, al nuovo PrimaVisita per gli utenti e i clienti di Idealista e di Casa.it. Si tratta del servizio innovativo che permette agli agenti di fare visionare gli immobili, tramite una visita virtuale, evitando gli spostamenti e ottimizzando i tempi di gestione.

Il nuovo PrimaVisita è pensato per ottimizzare il lavoro degli agenti immobiliari consentendo loro di pre-qualificare al meglio gli utenti, facendo accedere alle visite fisiche solo i potenziali acquirenti realmente interessati.

Visitare gli spazi ma anche la zona

Gli agenti possono così mostrare diverse soluzioni nel corso di un unico appuntamento virtuale con relativo risparmio di tempo e di costi. Oltre a visitare gli spazi dell’abitazione, ora è possibile far vedere anche la planimetria, la zona e i punti d’interesse vicini alla proprietà. In questo modo, i potenziali acquirenti possono immediatamente capire se l’immobile è pertinente con la propria ricerca.

Con il nuovo PrimaVisita il professionista può presentare l’immobile con un virtual tour da remoto immersivo e coinvolgente con il massimo della risoluzione e del dettaglio, anche restando in agenzia, e può mostrare più immobili nello stesso appuntamento. Allo stesso tempo, l’utente, collegandosi con il suo smartphone o pc, ha la possibilità di visitare l’immobile guidato dall’agente immobiliare collegato con lui in videochiamata tramite la piattaforma.

«Il nuovo PrimaVisita – ha spiegato Luca Frassi, co-ceo di idealista Spa – è il frutto della sperimentazione di nuovi sistemi per gestire il business da remoto, studiati negli ultimi anni da idealista e Casa.it, ed esplosi quando i sopralluoghi erano stati azzerati o resi difficoltosi dalla pandemia, sostituiti con appuntamenti in videochiamata e virtual tour degli immobili. Ora abbiamo implementato queste funzionalità, creando un nuovo prodotto che è la sintesi di tutte queste esperienze».

Il dialogo tra agente e (potenziale) acquirente

PrimaVisita è una nuova funzionalità gratuita interattiva e personalizzata per la visualizzazione virtuale di immobili. Si può dialogare con il potenziale acquirente mentre il virtual tour permette di mostrare tutti i particolari della casa. Con questa nuova modalità di comunicazione l’agente può rispondere a ogni dubbio o richiesta dell’utente, proprio come solitamente avviene in una visita in presenza. Una proposta – sostengono Idealista e Casa.it – a tutte le agenzie immobiliari italiane, a costi accessibili e competitivi.