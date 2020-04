Via libera ai robot fai da te per gli ospedali e i pazienti covid - Telecamere misurano la febbre

La tecnologia in sperimentazione consente di prestare forme di assistenza di base come la consegna dei farmaci, diminuendo l’esposizione del personale sanitario al virus e riducendo la possibilità di contagio. Ma anche altro.In un ospedale il robot ha messo in comunicazione i pazienti covid ricoverati con i familiari, grazie all’utilizzo dei tablet.

La procedura, spiega una nota, è avvenuta senza rendere necessaria l'esposizione del personale medico. Durante l’utilizzo del robot si sono valutate anche le procedure per la sanificazione del dispositivo e sono state studiate le modalità per garantire la massima protezione della privacy.

In un altro ospedale, il robot ha permesso un consulto a distanza tra un medico e un infermiere che stava assistendo un paziente intubato. Il che ha consentito sia di ridurre i tempi complessivi del consulto, perché non è stata necessaria la fase di preparazione e vestizione del medico, sia di limitare l’esposizione del personale al rischio di contagio. Nella Rsa, Lhf-Connect ha messo in comunicazione gli ospiti con i parenti e portato loro quotidiani e medicinali.

«Abbiamo parlato con medici e personale sanitario e ci è stato detto - spiega Antonio Bicchi, ricercatore dell’Iit, docente a Pisa e presidente di I-Rim - che un semplice robot di telepresenza sarebbe stato di grande aiuto per gli operatori, continuamente esposti a rischi di contagio; nonché per i ricoverati in reparti covid-19, che rimangono isolati per settimane senza poter avere contatti con le proprie famiglie».

Il robot attualmente viene utilizzato tramite l’assistenza remota di ricercatori od operatori sanitari; ma il progetto prevede di istruire volontari che lo guidino a distanza nei reparti covid-19, in modo da alleggerire il lavoro del personale sanitario.