Via libera della Sec al primo Etf su Bitcoin a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

E alla fine, sofferto, tribolato, persino hackerato, il sì della Sec al primo Etf a Wall Street su Bitcoin è arrivato. Il 10 gennaio, quando in Italia scoccavano le 21.50, la Securities exchange commission guidata da Gary Gensler ha dato il via libera contemporaneo alle prime 11 domande pendenti per la quotazione dell’Etf (fondo passivo) fisico (garantito da collaterale) sul prezzo spot (di mercato) di Bitcoin.

Rimbalzo del bitcoin

A caldo la quotazione di Bitcoin è rimbalzata portandosi sopra i 46mila dollari, con la capitalizzazione della prima criptovaluta al mondo che è tornata in area 1.000 miliardi di dollari. Bisognerà vedere poi se l’entusiasmo proseguirà oppure si nelle prossime sedute si innescherà il “sell the news”, qualora la maggior parte di coloro che hanno cavalcato negli ultimi mesi il poderoso rialzo (+90% da settembre) proprio sull’aspettativa di questa notizia decideranno di monetizzare e portare a casa il profitto. Ma in ogni caso si tratta, dal punto di vista dei fondamentali, di una pietra miliare per Bitcoin che alcuni paragonano a quanto accaduto per l’oro fisico nel 2004 quando arrivò a Wall Street il primo Etf agganciato al metallo giallo.

Loading...

Anche Blackrock nella lista

Tra le 11 case di investimento coinvolte c’è anche BlackRock, la prima al mondo con masse gestite per 10mila miliardi di dollari. Proprio la presa di posizione di questa casa di investimento - che prima di questa richiesta da parte della Sec aveva incassato 575 sì su 576 domande di Etf - ha via via convinto gli investitori che questa volta potesse essere quella buona. Domande di Etf su Bitcoin la Sec ne riceve da diverso tempo (la prima risale al 2018 ad opera di VanEck che è pure tra quelle che ieri hanno ricevuto il benestare) ma finora le aveva sempre bocciate. Questa volta la Sec, chiedendo numerosi documenti in più agli emittenti, ha rotto gli indugi sdoganando l’ingresso di Bitcoin a Wall Street. Ad onor di precisione va detto che prodotti agganciati alla criptovaluta già esistono a Wall Street, ma si tratta di contratti future (autorizzati a dicembre 2017) e tecnicamente molto diversi rispetto a un Etf fisico che ne replica il prezzo spot e quindi obbliga gli emittenti ad acquistare il collaterale man man che dovesse crescere la domanda. Ma al netto di queste tecnicalità l’effetto più significativo riguarda il cambio di narrativa associato a Bitcoin. Da «moneta per il riciclaggio» (così la descriveva qualche anno fa il ceo di BlackRock Larry Fink) a «oro digitale» (parola dello stesso Fink a fine 2023).

Il giallo della vigilia

Questa approvazione verrà iscritta agli annali della finanza anche per il giallo di martedì sera, quando sul profilo “X” di Gary Gensler è stato pubblicato l’annuncio sull’approvazione dell’Etf. Salvo poi una smentita della stessa Sec indicando che l’account era stato «compromesso». I cripto-investitori hanno vissuto una giornata di trepidazione tra alti e bassi mentre la pubblicazione del tweet da parte di quello che pare essere un hacker (attendiamo il risultato di indagine conoscitive) è costato caro a molti trader che avevano già impostato ordini per cavalcare la volatilità che sono stati spazzati via dal mercato accusando perdite aggregati per almeno 90 milioni di dollari.

I trader beffati dall’account della Sec, a sua volta beffato da un hacker, potranno un domani fare causa? E se la vittima protagonista non fosse stato l’Etf su Bitcoin ma una grande azienda già quotata a Wall Street? Domande che forse non troveranno mai risposta. Perché alla fine l’Etf più chiacchierato al mondo da qualche ora è realtà.