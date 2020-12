Via libera dal Senato al Dl sicurezza che riforma i decreti Salvini Approvata con 153 sì, 2 no e 4 astenuti la fiducia chiesta dal Governo

L'Aula del Senato ha approvato con 153 sì, 2 no e 4 astenuti la fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge sicurezza, nello stesso testo che ha avuto il disco verde della Camera. Con il sì alla fiducia, l'Assemblea ha dato il via libera al provvedimento. Un via libera arrivato al foto-finish visto che il Dl, che riforma i decreti Salvini, doveva essere convertito in legge entro domenica prossima, 20 dicembre. I senatori di FI, Lega e FdI non hanno partecipato al voto.

L'esame nell'Aula del Senato è stato connotato, ieri e oggi, dalle tumultuose proteste della Lega, anche con occupazione dei banchi del Governo, che hanno portato a momenti di bolgia nell'Emiciclo in entrambe le giornate e a uno slittamento del voto finale dalla previsione iniziale di ieri sera a questa sera.

Il decreto legge stabilisce, tra le misure relative all'immigrazione, che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (mentre e' esteso l'ambito di applicazione del divieto di espulsione). Vengono inoltre disposte, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro.