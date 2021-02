Via libera agli studi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma in centro Italia Nelle 295 aree, già individuate e vincolate, situate nei 138 Comuni tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, si effettueranno rilievi e sopralluoghi di Davide Madeddu

Sisma Marche, 14 mila opere salvate dalle macerie

Via libera agli studi per la ricostruzione nelle aree dell'Appennino centrale colpite dal sisma nel 2016. Il percorso comincia con la firma dell'accordo, illustrato nel corso di una conferenza stampa via web, tra il commissario Sisma 2016 e l'autorità di bacino dell'Appennino centrale al programma che coinvolge l'Ispra, e le università di Perugia, Urbino “Carlo Bo”, Camerino, “G. D'Annunzio” Chieti-Pescara e “La Sapienza” di Roma.



Nelle 295 aree, già individuate e vincolate, situate nei 138 Comuni tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, si effettueranno rilievi e sopralluoghi «utilizzando le più moderne tecnologie oggi disponibili, dalle reti di sensori a terra ai telerilevamenti da aereo, drone e da satellite».

Una dote di 3,2 milioni di euro

Per avviare i lavori che si dovranno concludere entro sei mesi ci sono a disposizione 3,2 milioni di euro. «La ricostruzione in sicurezza è la priorità per l'Italia Centrale e questo accordo, come quello fatto con l'Ingv per gli approfondimenti sulle faglie attive, dà piena sostanza a questo principio - chiarisce il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini -. Dal sisma sono ormai passati oltre quattro anni: il metodo di lavoro che ci siamo dati punta ad accelerare questi studi per arrivare nel più breve tempo possibile ad accertare, sulla base delle migliori conoscenze e prassi scientifiche, quelle aree oggi indicate a rischio sulle carte, dove è invece possibile avviare la ricostruzione. Ringrazio fin d'ora l'Autorità, l'Ispra e le Università per il lavoro che si apprestano a fare, nella certezza che questi studi forniranno le risposte attese da tempo da molti cittadini colpiti dal sisma».

Sei mesi di studi e cento persone coinvolte

Gli studi di approfondimento, in questa prima fase di analisi che durerà all'incirca sei mesi, serviranno a ridefinire il quadro delle aree a pericolosità “elevata” e “molto elevata”, e individuare quelle dove, invece, la ricostruzione può partire subito nella massima sicurezza.

La mappa delle aree che saranno studiate potrà essere consultata all'indirizzo www.restartgis.it. In campo una task force formata da oltre 100 persone tra docenti, tecnici e professionisti. L'intervento, finanziato con 3 milioni di euro da parte del Commissario, fa perno sulla piattaforma tecnologica satellitare WebGIS predisposta dall'Autorità di Bacino e già attiva nell'ambito del progetto ReSTART.