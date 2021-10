Via libera alla terza dose (booster) anche per gli over 60

2' di lettura

Il ministero della Salute ha pubblicato venerdì 8 ottobre sera la circolare che disciplina il via libera alla terza dose (booster) di vaccino anti covid-19 per tutti gli over 60 e per le persone maggiorenni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. La somministrazione dovrà comunque sempre avvenire dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. La decisione è stata presa alla luce delle ultime deliberazioni dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco.

Il documento conferma inoltre che sarà possibile utilizzare come dose addizionale uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA autorizzati in Italia, Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna, nei soggetti dai 12 anni in su.

Nel dettaglio

Tenuto conto dell'approvazione da parte dell’Ema sulla somministrazione di una dose del vaccino Comirnaty di BioNTech/Pfizer come richiamo di un ciclo vaccinale primario, la circolare ministeriale ne raccomanda l’utilizzo, progressivamente, a favore delle seguenti categorie:

- soggetti dagli 80 anni in su;

- personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani;