Via libera Ue all’Iva ridotta per digitale, ambiente e salute

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES – I ministri delle Finanze dell'Unione hanno approvato qui a Bruxelles nuove regole nella gestione delle aliquote relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'obiettivo è di dare maggiore flessibilità ai paesi membri nell'adottare aliquote minime in modo da favorire beni e prodotti legati alla rivoluzione digitale, alla transizione ambientale e in generale alla salute pubblica. Tra le altre cose, verranno premiate le biciclette e penalizzati i fertilizzanti chimici.



«Questo dossier è stato discusso in Consiglio per molto tempo, e sono contento che abbiamo trovato un modo per portarlo a termine», ha commentato il ministro delle Finanze sloveno Andrej Sircelj a nome della presidenza slovena dell'Unione. Le attuali regole in materia di IVA, concordate nel 1992, sono ormai ritenute obsolete e troppo restrittive. Permettono agli Stati membri di applicare aliquote ridotte solo a una manciata di settori e prodotti. Le nuove regole comunitarie continuano a prevedere una aliquota standard minima del 15%. Nel contempo, i paesi membri potranno anche adottare aliquote più basse, con un pavimento fissato al 5%, su due prodotti e servizi provenienti da 24 specifiche categorie. Avranno anche la facoltà di adottare una aliquota inferiore al 5% e una deroga completa all'IVA su prodotti e servizi relativi a categorie ritenute essenziali (ossia prodotti alimentari, medicine, prodotti farmaceutici).

Loading...

Lista allargata

Concretamente, la lista dei prodotti al quale può essere applicata una aliquota minima del 5% è stata rivista in modo da includervi i servizi digitali, i prodotti di protezione della salute pubblica, le biciclette o i pannelli solari e tutti quei beni che «possono contribuire alle priorità ambientali dell'Unione europea». I governi hanno tempo fino al 2030 per adattare le loro aliquote alle nuove regole alle priorità del nuovo Patto Verde (Green Deal in inglese).

È da notare che le aliquote ridotte e le esenzioni per i fertilizzanti chimici e i pesticidi chimici dovranno essere abolite entro il 1° gennaio 2032, per dare ai piccoli agricoltori più tempo per adattarsi, ha spiegato il Consiglio martedì 7 novembre annunciando l'intesa. Commentando l'accordo, il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha parlato di «risultato importante», ottenuto dopo «anni di negoziato» e che permetterà ai governi di adottare aliquote più in linea con le politiche nazionali.

Mosaico di aliquote

«Nell'attuale sistema – spiega Bruxelles nel giustificare la riforma – ad alcuni paesi è stata data l’autorizzazione, al momento della loro adesione all’Unione, di applicare deroghe come esenzioni e aliquote ridotte a voci specifiche per le quali tale trattamento non è normalmente consentito. Queste deroghe ed esenzioni hanno portato a un mosaico di aliquote in tutta l’Unione, a una disparità di trattamento tra gli Stati membri e rappresentano una possibile distorsione della concorrenza».