Via libera della Ue al sostegno per l’export: in arrivo 1,12 miliardi

Il governo italiano ha ricevuto il via libera da parte delle Commissione Europea per l’utilizzo di 1,12 miliardi di euro a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell'export italiano. Si tratta - spiegano dal ministero per gli Affari esteri - di «ingenti risorse che il governo ha deciso di mettere a disposizione delle aziende italiane, in particolare delle piccole e medie imprese, duramente colpite dalla pandemia».

Le risorse consentono di rispondere alle richieste di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo 394/81, spiega una nota della Farnesina, che sono state messe al centro del Patto per l’Export, rinforzato e reso più efficace.

Il ministero assicura il proprio impegno a fare in modo che il Fondo stesso sia ulteriormente rifinanziato nel corso del 2021, in modo da contribuire a riattivare le procedure di accoglimento di nuove domande e portare sempre più il Made in Italy nel mondo.