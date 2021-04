Via libera alla vaccinazione per gli italiani iscritti all’Aire e diplomatici stranieri

3' di lettura

Vaccinazione in vista per i nostri connazionali iscritti all'Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) “che vivono temporaneamente sul territorio nazionale” - perlopiù a causa della pandemia - e rimasti finora senza copertura anti-Covid. Di loro e della vaccinazione di diverse altre categorie di soggetti ugualmente non iscritti al Servizio sanitario nazionale - come i diplomatici e il personale delle organizzazioni internazionali operanti in Italia - si occupa l’ultima ordinanza, concordata con Sanità e Mef , firmata del Commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e in via di pubblicazione sul sito istituzionale.

Nuove categorie incluse nel Piano vaccinale

In pratica, i cinque articoli del provvedimento individuano in dettaglio le nuove tipologie di “vaccinandi” e disciplinano le modalità di tracciamento e e di inserimento dei richiedenti nel sistema informatico delle vaccinazioni. L’articolo 1 fissa così, “nel rispetto del principio di reciprocità e tenuto conto dei criteri e delle indicazioni fornite dal Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, le nuove categorie ammesse alla vaccinazione. Oltre agli iscritti Aire temporaneamente in Italia - il cui numero è impossibile da determinare - via libera al vaccino anche per i dipendenti delle Istituzioni Ue e alle relative famiglie, agli agenti diplomatici e al personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche, e ai dipendenti di enti e organizzazioni internazionali. Sempre inclusi i pensionati delle diverse categorie. Nel complesso, queste categorie di stranieri costituiscono una platea di circa 10mila persone, stabilmente abitanti nel nostro Paese, ma finora priva di vaccino, e quindi ostacolo potenziale al raggiungimento in tempi rapidi dell’immunità di gregge che costituisce la priorità del Piano vaccinale nazionale.

Scambio dati per l’individuazione univoca dei richiedenti

L’articolo 2 dell’ordinanza regola le modalità per individuare in modo univoco i soggetti da vaccinare. In particolare, viene disciplinato il complesso meccanismo di scambio di dati ed elenchi tra il Sistema Tessera Sanitaria (Sts, gestito dal ministero dell’Economia), gli Enti che censiscono il personale diplomatico straniero in Italia e le Regioni e le Province (cui spetta in concreto organizzare le somministrazioni) “presso le quali insiste la sede di servizio o di domicilio del singolo individuo compreso negli elenchi”.

Tale flusso di dati informazioni ha l’obiettivo di inserire i nominativi del personale diplomatico straniero negli elenchi dei cittadini da vaccinare. Per quanti non risultasse comunicato il Codice fiscale, in particolare, il Sts genererà uno specifico Codice per la somministrazione del vaccino, che verrà poi comunicato agli stranieri interessati direttamente agli enti preposti al monitoraggio, tra cui il ministro degli Esteri.

Iscrizione Aire verificata tramite Anagrafe nazionale

Per l'individuazione univoca dei cittadini italiani abitualmente residenti all’estero ma momentaneamente in Italia che faranno richiesta di vaccinazione Covid il Sistema Tessera Sanitaria renderà invece disponibile alle Regioni e alle Province autonome “la funzionalità di verifica di iscrizione all'Aire, attraverso l'interconnessione con l'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (Anpr) del Ministero dell'Interno”, oltre al libero accesso alla funzionalità di verifica del Codice fiscale. In base all’articolo 4 dell’ordinanza, le modalità tecniche attuative delle funzionalità per la verifica dei richiedenti il vaccino saranno pubblicate entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza sul sito Internet www.sistemats.it a cura del ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della salute e, per i profili di competenza, con il ministero dell'Interno.