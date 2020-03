Via da luglio alle selezioni per manutentori industriali 4.0 500 migliaia di euro. Valore dell'intervento formativo a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo di Vincenzo Chierchia

Dall'esigenza di attrarre nuovi talenti in un'industria sempre più specializzata che richiede competenze sempre più elevate, rinasce in Valle d'Aosta la Scuola Cogne. Attraverso il progetto formativo “Il manutentore dell'industria 4.0”, che prenderà il via a settembre 2020, Cogne Industrial School, la nuova scuola di formazione di Cogne Acciai Speciali (Cas), specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti lunghi in acciaio inossidabili e speciali , punta su percorsi formativi finalizzati alla creazione di figure professionali che sappiano affrontare e accompagnare l'azienda nella quarta rivoluzione industriale, in cui l'interconnessione uomo-macchina e l'analisi dei dati costituiscono l'elemento cardine del nuovo modo di lavorare.

L’obiettivo dell'iniziativa - promossa dall'Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti nell'ambito del Fondo Sociale Europeo (500mila euro) e realizzato dall'ente formativo Cnosfap Don Bosco Valle d'Aosta - è sviluppare anche in Valle d'Aosta le competenze indispensabili per cogliere le opportunità lavorative offerte dall'industria moderna, ormai nel pieno della sua “Quarta rivoluzione”.

Il percorso formativo «Il manutentore dell'industria 4.0» è rivolto a ragazzi tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma o di una qualifica di III livello Eqf coerente con i profili professionali formati (meccanico, elettrico o elettronico) e a chi - pur in assenza di un titolo di studio - abbia maturato un'esperienza lavorativa nel settore, di almeno 5 anni. Le selezioni si svolgeranno a luglio, mentre la formazione partirà a settembre. I partecipanti conseguiranno la qualifica di Tecnico delle manutenzioni meccaniche o elettriche.