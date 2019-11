Via ai master in Comunicazione d’impresa e Cooperazione internazionale I due percorsi formativi consentiranno agli studenti di esplorare lo scenario socioeconomico e politico a livello globale e di sperimentare come l’evoluzione dei linguaggi di comunicazione abbia modificato le relazioni tra i differenti stakeholders

A Roma prendono il via il 25 novembre i Master in Comunicazione d’impresa, lobbying e relazioni istituzionali e in Cooperazione internazionale, Ong e terzo settore. I due percorsi formativi sono diretti a giovani laureandi e laureati fortemente motivati alla costruzione di un'identità professionale negli ambiti, rispettivamente, delle relazioni istituzionali e dell’attività di lobbying e della cooperazione internazionale e del non profit. I due percorsi formativi consentiranno agli studenti di esplorare lo scenario socioeconomico e politico a livello globale e di sperimentare come l’evoluzione dei linguaggi di comunicazione abbia, nell’ultimo decennio, modificato le relazioni tra i differenti stakeholders.

Il ruolo del comunicatore

Nel corso del Master in Comunicazione d’impresa, lobbying e relazioni istituzionali si approfondirà il ruolo del comunicatore e del rappresentante di interessi nella tradizione anglosassone rispetto al modello delle istituzioni europee e italiane, anche grazie a prestigiose testimonianze e incontri presso i principali teatri delle istituzioni italiane e uno study tour a Bruxelles.

Cooperazione: incontri con associazioni, fodazioni e Ong

Nel corso del Master in Cooperazione internazionale, Ong e terzo settore i partecipanti incontreranno organizzazioni, associazioni, fondazioni e Ong impegnate nelle principali global challenge con l’obiettivo di acquisire competenze sia in materia di progettazione, fundraising e crowdfunding che in ambito di gestione degli enti del terzo settore, passando per la comprensione e l’analisi di come la Digital transformation stia rappresentando una opportunità di innovazione sociale attraverso il sapiente utilizzo degli strumenti di marketing e comunicazione.





Le borse di studio a disposizione

Al termine di entrambi i percorsi formativi, strutturati su una metodologia didattica orientata alla messa a terra di quanto appreso in aula mediante project work con i partner 24Ore Business School, gli studenti intraprenderanno la propria carriera professionale con uno stage coerente con il master prescelto. Sono disponibili una borsa di studio a copertura totale per il ruolo di tutorship e due borse di studio a copertura parziale erogate da 24Ore Business School per i candidati in possesso dei requisiti individuati.