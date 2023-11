Via al masterplan che trasforma il fronte mare di Savona

Per dare concretezza alla volontà di attuare il masterplan da parte delle istituzioni, sotto la regia del ministero delle Infrastrutture, rappresentato dal viceministro Edoardo Rixi, è stato siglato un protocollo d’intesa tra Regione Ligure, Autorità di sistema portuale e Aspi.

Venti milioni per mobilità e logistica

Protocollo col quale si definisce uno stanziamento di 20 milioni di euro per interventi funzionali all’area portuale savonese in tema di mobilità e logistica con l’obiettivo di migliorare soprattutto l’accessibilità.

Inoltre il ministero, la Regione, l’Adsp, Aspi, Anas e gli enti territoriali hanno sottoscritto una seconda intesa, l’Accordo per l’accessibilità e la riqualificazione del Levante di Savona (cui seguirà uno specifico protocollo, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2024), in cui si condivide, tra l’altro, la necessità di individuare congiuntamente gli interventi urgenti, e le relative fonti di finanziamento, per migliorare le criticità relative all’accessibilità al porto e alla città di Savona.



Loading...