Via alla messa in sicurezza del porto turistico di Rapallo

Al via il piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale del porto turistico internazionale Carlo Riva di Rapallo. Il progetto, partito con i primi lavori il 3 maggio, è stato presentato dalle istituzioni locali e da Davide Bizzi, amministratore delegato di Bizzi & partners l’azienda che gestisce la ricostruzione dello scalo ligure.

Il progetto ha l’obiettivo prioritario della messa in sicurezza dell’area portuale e dell’abitato di Rapallo, città che è stata fortemente danneggiata dalla violenta mareggiata che nell'ottobre del 2018 ha colpito l’intero litorale ligure distruggendo buona parte della struttura diportistica locale.

Estensione delle protezioni

Il piano prevede l’estensione totale della scogliera di circa 45 metri, che alla conclusione dei lavori presenterà una lunghezza complessiva di 500 metri. Il muro paraonde, fondamentale per proteggere l’abitato cittadino, avrà un’altezza di sette metri per un’estensione di 380 metri.

Per procedere con i lavori, spiega una nota, «si prevede una significativa fornitura di materiali, quali 170mila tonnellate di massi naturali per la scogliera e 41mila tonnellate per i salpamenti. Saranno tre i mezzi navali impiegati in media, grazie ai quali sarà possibile procedere in rapidità e in sicurezza per la realizzazione delle costruzioni».

Lavori partiti

I lavori, affidati all’Ati composta da Savarese Costruzioni e Sales, sono iniziati lo scorso 3 maggio a seguito, prosegue la nota, «dell’Ordinanza 07/2021 emessa dall’Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure. Dopo l’esecuzione dei rilievi topo-batimetrici di prima pianta delle aree a terra e degli specchi acquei oggetto dei lavori, sono iniziate le attività di demolizione dei conci di muro paraonde crollati lungo la banchina e proseguiranno, nei prossimi giorni, con le attività di salpamento all’interno dello specchio acqueo».