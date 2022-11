Via dal metano: così famiglie e imprese cercano nuove fonti di energia

Fuga verso fonti rinnovabili

La fuga verso le fonti rinnovabili si vede dalla nascita delle comunità energetiche, cioè il consorziarsi di consumatori per produrre in proprio l’energia di cui hanno bisogno. Manca ancora qualche norma applicativa, ma il mercato si muove già in libertà. L’Edison per esempio, insieme con Gabetti, ha sviluppato un piano per creare in un paio d’anni circa 200 comunità energetiche condominiali.

Se nella Germania legata al gas russo c’è l’accaparramento di stufette elettriche, spostando l’emergenza a un altro segmento energetico, in Italia molti fuggono verso la legna e i suoi derivati. Però i fumi sono ricchi dei temuti Pm10. Così perché «l’Europa consenta alle famiglie lombarde di utilizzare i camini a legna per riscaldare le proprie case, serve una deroga ad hoc alle normative Ue sulle emissioni», ha detto Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega.

La richiesta di sostegni

La legna è usata come fonte energetica nelle centrali termiche della val Pusteria e in val Venosta (Alto Adige), a Sondalo (Sondrio), a Leinì (Torino) e a Londa (Firenze) ma, avvisa Antonio Di Cosimo, presidente dell’associazione Ebs (produttori di biomasse), «senza misure adeguate di sostegno gli impianti sono destinati a chiudere allo scadere degli incentivi attualmente in vigore».

Su scala industriale, le acciaierie Feralpi si stanno dotando di 15 megawatt di energia fotovoltaica, mentre altri gruppi si rivolgono ai bioliquidi, come le Cartiere di Guarcino, in provincia di Frosinone: sono una quindicina le aziende che ricavano l’energia fai-da-te con grandi centrali elettriche e termiche alimentate da biocombustibili liquidi, e una cinquantina con piccoli impianti che usano gli scarti degli oleifici, i grassi vegetali, il liquido estratto con la rigenerazione dei filtri dell’industria agroalimentare.

Il Gse, gestore dei servizi energetici, ha censito 725 tonnellate di biocarburanti avanzati e ha incentivato 26,2 milioni di euro per il biogas. Purtroppo, osserva Claudio Orsi dell’Igw – azienda di Calderara di Reno che sviluppa impianti di biometano– «troppi ostacoli frenano il settore» e il sistema di incentivazioni, come ha osservato spesso Piero Gattoni del Consorzio italiano biogas, «è inadeguato al fabbisogno».