Via alle modifiche del 730 precompilato: tutti i documenti da conservare

I mezzi di pagamento ammessi

Nelle sue risposte 431/2020 e 484/2020 l’agenzia delle Entrate precisa che per altri mezzi di pagamento – non essendo mai stato emanato il decreto attuativo del Dlgs 241/97 – devono intendersi tutti quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. Nello stesso interpello, il Fisco chiarisce che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa, non rilevando l’esecutore materiale del pagamento.

Come documentare il pagamento tracciato

Dovrà quindi essere esibita al soggetto professionale che apporrà il visto la ricevuta del bancomat, l’estratto conto da cui risulti l’addebito, la copia del bollettino postale, del Mav o della transazione PagoPA.

In mancanza di questa prova il pagamento con modalità tracciata potrà essere desunto dall’annotazione sul documento di spesa (tipicamente fattura o ricevuta fiscale) da parte del percettore delle somme. Tale annotazione deve essere apposta sull’originale del documento di spesa a cura del percettore (non sono ammesse integrazioni da parte del contribuente):

- se la fattura è elettronica, va inserita nel tracciato Xml inviato allo Sdi;

- nello scontrino, deve risultare stampato dal registratore fiscale;

- nella fattura cartacea deve essere stampata o, se aggiunta a mano, controfirmata.

L’esibizione della prova del pagamento tracciato è l’opzione più “faticosa” per il contribuente, ma è l’unica possibile nei casi in cui il percettore non abbia – anche legittimamente – trasmesso il dato di spesa al Sistema Ts o l’abbia trasmesso con dati incompleti o errati con riferimento alla modalità di pagamento. Nei casi in cui il contribuente non sarà in grado di provare la tracciabilità del pagamento farà fede quanto risulta trasmesso al Sistema Ts.

L’accettazione del modello

Nel caso in cui il contribuente reputi corretto e completo il modello precompilato potrà autonomamente accettarlo accedendo al proprio cassetto fiscale. Il modello si intende comunque accettato se vengono modificati o integrati esclusivamente dati che non incidono sulla determinazione dei tributi (ad esempio, inserimento o modifica dati del coniuge non a carico, variazione della residenza nello stesso Comune, eccetera). In tale caso i dati contenuti nel precompilato non potranno essere oggetto di controllo automatizzato ex articolo 36-bis, anche se resta salva la facoltà dell’amministrazione di effettuare controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di deduzioni e detrazioni. Ad esempio l’Agenzia non potrà sindacare l’importo degli interessi passivi su mutui comunicati dalla Banca e quindi detratti, ma potrà verificare se sussistono i requisiti che rendono agevolabili tali interessi.