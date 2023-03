Via alla nuova rivoluzione per chiudere una partita che vale 5 miliardi di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una partita da 5 miliardi di euro di investimenti su oltre 1,5 milioni di metri quadrati. Il maxisviluppo di MilanoSesto – area a cavallo tra Milano e Sesto San Giovanni nel quadrante nord-est della periferia meneghina, laddove dal 1906 sorgevano le ex acciaierie Falck – era e resta uno tra i più ambiziosi progetti di rigenerazione urbana in Europa, per oltre 50mila persone tra residenti e city users.

L’obiettivo è “ricucire” il tessuto urbano proprio tra la cittadina delle ex accaierie (dismesse...