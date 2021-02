Via alla nuova tornata di Luiss EnLabs per le Start Up Programma di accelerazione di LVenture Group, nato da una joint venture con Luiss e supportato da Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara di R.E.I.

(Tierney - stock.adobe.com)

Programma di accelerazione di LVenture Group, nato da una joint venture con Luiss e supportato da Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara

Prende il via la nuova call di Luiss EnLabs, il Programma di accelerazione di LVenture Group, nato da una joint venture con l'Università Luiss e supportato dai partner Bnl Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni. Le startup early stage con soluzioni innovative che intercettano i nuovi trend del 'new normal' digitale potranno candidarsi direttamente online fino al 16 aprile. La selezione al Programma consentirà l'accesso a un investimento pre-seed fino a 160 mila euro da parte di LVenture Group e a un percorso di crescita di 5 mesi con una pianificazione serrata secondo la metodologia scrum, per perfezionare il modello di business e renderlo scalabile. Grazie alla partnership con Lazio Innova, le startup pronte ad operare nel territorio della regione Lazio potranno ricevere un investimento fino a 200 mila euro (con un rapporto di co-investimento pari al 60% da parte di LVenture Group e al 40% da parte di Innova Venture, il Fondo di Venture Capital della Regione Lazio finanziato dai fondi strutturali europei del Por Fesr 2014/2020). A garanzia del successo delle startup che partecipano al Programma il track record di oltre 100 investimenti di LVenture Group, holding di Venture Capital quotata in Borsa, riconosciuto dall'European Capital Report 2021 di i5invest e Vienna University of Business and Economics tra gli investitori più attivi nel Sud-Europa e l'investitore italiano più attivo. Nel solo 2020 le startup di LVenture Group hanno raccolto 23 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro investiti direttamente dalla società e 20 milioni di euro da parte di co-investitori. “Siamo pronti a selezionare tutte le startup digitali con l'ambizione di scalare rapidamente sul mercato, supportandole a 360 gradi, dall'Mvp sino al primo seed round con una metodologia validata dai risultati: il 50% delle startup che nel 2020 hanno concluso con successo il Programma di accelerazione hanno già chiuso un nuovo round di investimento, con un ticket medio di oltre 350 mila euro”, afferma Giulio Montoli, Head of Acceleration di LVenture Group.

Tra le startup lanciate dal Programma di accelerazione di LVenture Group ci sono oggi alcune delle imprese digitali più promettenti del panorama italiano dell'innovazione, come 2hire, startup che ha ideato una tecnologia in grado di connettere tutti i veicoli, oggi presente a livello internazionale in 9 Paesi, con una raccolta di oltre 6 milioni di euro. “Abbiamo partecipato alla 10ma edizione del Programma di accelerazione e sono stati 5 mesi chiave per la crescita del nostro team. Abbiamo imparato cosa vuol dire lavorare per obiettivi, sia a breve che a lungo termine, e come ogni idea debba essere validata con i fatti e soprattutto con i numeri. Abbiamo capito quanto il duro lavoro e lo studio siano necessari per intraprendere un percorso imprenditoriale e quanto sia fondamentale ricevere feedback da chi ha già fatto (con successo) questo tipo di esperienza”, spiega Filippo Agostino, Ceo di 2hire. Un percorso nel segno della trasformazione imprenditoriale anche per Filo, startup italiana leader nei tracking device e nell'IoT Baby con Filo Tag e Tata Pad, tra le prime al mondo ad utilizzare la tecnologia Bluetooth Low Energy (Ble). “Trasformazione. Essere imprenditori lo richiede e Luiss EnLabs è stato il compagno perfetto per avviare il nostro percorso di cambiamento. Da persone ambiziose e capaci a imprenditori attenti e disciplinati: far parte del Programma di accelerazione ci ha permesso di conoscere tutti gli strumenti necessari a trasformare la nostra idea in azienda con più di 20 dipendenti”, dichiarano Giorgio Sadolfo, Andrea Gattini, Lapo Ceccherelli e Stefania De Roberto, co-founders di Filo. Metodologia imprenditoriale e capitali per la crescita delle startup, come può confermare il team di Shampora, startup del settore beauty che crea prodotti per capelli iper-personalizzati presente in Italia, Spagna e Francia e pronta a sbarcare anche in Germania e Regno Unito. “Abbiamo sfruttato al meglio il Programma di accelerazione immagazzinando tutte le informazioni e mettendole in pratica day-by-day. Già dopo pochi giorni dal Demo Day abbiamo raccolto il nostro primo seed round e, due anni dopo, un nuovo round da 3 milioni di euro. Il team di Accelerazione è super-preparato e completo, il Programma è utile sia per founder alla prima esperienza che per founder esperti. Un vantaggio cruciale: la possibilità di ricevere un investimento diretto da LVenture Group in tutti gli step successivi”, dice Manuel Corona, Ceo di Shampora.

Le startup che accederanno al Programma potranno usufruire di 'Tech Perks' per servizi digitali, con accesso ad agevolazioni e crediti per un valore di 2 milioni di euro, con partner come Amazon Web Services, OvHcloud, Hubspot e Stripe. Il percorso comprende oltre 30 ore di workshop, articolate in 17 seminari verticali: dalle metriche al Kpi, dalla comunicazione al marketing, dall'accounting agli aspetti legali, oltre al mentoring costante da parte del team di accelerazione di LVenture Group e a one-to-one settimanali con Ux/Ui, Tech e marketing manager. Le startup potranno inoltre confrontarsi con un network di Advisor, Ceo in scaleup europee, imprenditori e manager dell'ecosistema di LVenture Group, pronti a impegnarsi anche finanziariamente. Una vasta rete di alumni, founder delle startup che hanno partecipato a una precedente edizione del Programma, metterà a disposizione la propria esperienza, per accelerare le possibilità di successo. Le candidature per la nuova edizione di Luiss EnLabs devono essere inoltrate online accedendo ad accelerationluissenlabs.com. Sarà possibile, inoltre, prenotare delle call one-to-one con il team di accelerazione di LVenture Group per informazioni e chiarimenti sul processo di selezione.