Via al polo formativo di eccellenza di Alain Ducasse: faro sull’Italia Operativo l’accordo strategico con Sommet Education di Vincenzo Chierchia

3' di lettura

Presentate le strategie del nuovo polo formativo per l’enogastronomia di eccellenza di Alian Ducasse e Sommet Education, con un faro acceso sul mercato italiano. Figura chiave per il mercato italiano è Emmanuele Forcone, tra i più giovani dell’Accademia maestri pasticceri italiani, quattro volte campione italiano di pasticceria, insieme alla squadra nazionale italiana campione del mondo in occasione della Coupe du monde patisserie nel 2015 a Lione.

Come si legge in una nota, dopo l'acquisizione da parte di Sommet education, network di formazione leader nell'Hospitality Management, delle quote di maggioranza di Ducasse education, brand della holding Ducasse développement, Benoît Etienne Domenget, Ceo di Sommet education e presidente di Ducasse education e Alain Ducasse - a destra nella foto, chef tre stelle Michelin, fondatore di Ducasse education e presidente di Ducasse développement - hanno presentato l'action plan congiunto per affermarsi come leader mondiale della formazione nelle arti culinarie e pasticcere.

Il piano strategico, presentato questa mattina durante una conferenza stampa a Parigi, si articola in quattro mosse chiave: la creazione di un nuovo brand, l'arricchimento dell'offerta formativa con nuovi corsi, l'apertura di un nuovo campus e la nomina a direttore generale di Elise Masurel, manager tra l’altro di Club Med e di Klepierre.

Ducasse Education diventa École Ducasse. Il nuovo brand è stato creato per connotare in modo più immediato i plus dell'offerta formativa, che risponde alle esigenze di una domanda sempre più internazionale con una proposta in linea con il dna di Alain Ducasse: «Una filosofia orientata all'eccellenza, che coniuga l'insegnamento di una perfetta padronanza delle tecniche e del know-how in cucina ad un approccio decisamente contemporaneo alla gastronomia».

Il marchio École Ducasse comprende oggi 3 scuole: École Ducasse Paris Studio: una location unica nel cuore del XVI arrondissement di Parigi dotata di 4 cucine, che organizza corsi ed eventi per privati e aziende; École Ducasse École nationale supérieure de Pâtisserie: da oltre trent'anni la scuola di Yssingeaux nell'Alta Loira (Francia) punto di riferimento per i professionisti che desiderano specializzarsi in pasticceria, panetteria, cioccolateria, confetteria e gelateria; École Ducasse Paris Campus: un nuovo campus d'eccellenza a Meudon (Francia), specializzato in arti culinarie e pasticcere che accoglierà i primi studenti a settembre 2020.