Via al portale InPa, subito mille professionisti assunti entro l’anno

Rendere veloce e trasparente il reclutamento e innalzare la qualità del capitale professionale delle pubbliche amministrazioni, collegando domanda e offerta di lavoro con la prospettiva di creare grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei prossimi cinque anni oltre un milione i posti tra diretti e indiretti. La caccia agli esperti avverrà sul Portale nazionale del reclutamento, presentato dal ministro della Pa Renato Brunetta: sviluppato con Almaviva e forte di un accordo con LinkedIn Italia, partirà subito con l’assunzione di mille professionisti per la semplificazione, previsti dal Pnrr, entro la fine dell’anno.

Brunetta: professionisti pagati fino a 100mila euro l’anno

«I 250 miliardi del Pnrr avranno bisogno di specialisti e professionisti» che saranno pagati all’interno del Pnrr anche fino a 100mila euro l’anno, ha spiegato Brunetta. «Noi avremo nel prossimo quinquennio 1-1,3 milioni di forza lavoro variamente specializzata, professionisti con contratti a termine e alla fine del quinquennio la legge prevede che il 40% di queste persone possano essere assorbite della pubblica amministrazione in forma ordinaria attraverso una procedura concorsuale».

Assunzioni anche per il turn over

Per ora i nuovi assunti verranno ingaggiati con contratti 3+2 e incarichi professionali. Il portale InPA serve a reclutare le risorse umane necessarie a realizzare «non solo il Pnrr ma anche al rinnovo del turnover», ha spiegato Brunetta, e quindi «dall’anno prossimo, avremo circa 100-120mila nuove assunzioni per via ordinaria, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, secondo qualifiche specialistiche» e quindi 500-600mila nuovi assunti nei prossimi cinque anni.

La registrazione sul portale

Da una parte i professionisti che intendono partecipare alle procedure concorsuali disponibili o inserire il proprio curriculum vitae per entrare all’interno del network di reclutamento della Pubblica amministrazione devono registrarsi al portale. Dall’altra parte, le pubbliche amministrazioni si registrano nel sistema per poter attingere al bacino degli oltre 5,6 milioni di professionisti censiti. Al momento gli iscritti al portale sono oltre 95mila.