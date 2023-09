Via al primo negozio Hamleys gestito da Giochi Preziosi

Marco Lischetti, ceo di Giochi Preziosi, ha chiosato: «Crediamo di essere riusciti a mettere assieme il marchio inglese Hamleys con un tocco di italianità e di milanesità”. A Milano il negozio darà lavoro a circa 28 persone, mentre il gruppo ha annunciato che, oltre ai flagship store di Hamleys, aprirà 5 nuovi store in Italia sia come Giochi Preziosi sia come Giocheria nei prossimi mesi.

L’online non preoccupa, mercato resiliente

L’online, ha detto Lischetti, «non ci preoccupa, perché se calcoliamo un 25-30% di mercato coperto da Amazon, significa che abbiamo un 70% di mercato che possiamo coprire con il retail fisico”.

Il mercato del giocattolo, ha affermato ancora, «è per sua natura molto resiliente. Nella storia ha sempre retto ogni cambiamento macroeconomico in modo molto piatto, quindi non ci sono slanci di crescita, ma neanche un decremento. I numeri anche di quest’anno mostrano come, per esempio, nonostante il calo generale ad agosto, anche per il caldo, il mercato del giocattolo segni un -1%. E in un periodo dove tutti i dati macroeconomici sono particolarmente negativi, un’industria che fa -1 è stabile; questo è qualcosa cui siamo abituati».

Storicamente, ha concluso Lischetti, «le variazioni del mercato sono in single digit, e con single digit piccolini. Se c’è una tragedia, fa -4 o -5%, se va una meraviglia fa +3 o 4%». L’Hamleys di Milano si aggiunge agli oltre 190 negozi del brand presenti in 15 Paesi nel mondo e sarà gestito da Giochi Preziosi in esclusiva.



