Via al Registro delle imprese per la parità di genere

La Campania ha istituito il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere. La delibera 226 del 10/05/2022 ha infatti approvato il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 17/2021. Tale decreto disciplina il funzionamento del Registro e prevede concessione di contributi, agevolazioni e premialità alle imprese che si iscriveranno. Inoltre fissa i criteri per l’accesso al microcredito. Infine, il decreto prevede iniziative per la celebrazione della giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, fissata il 13 maggio di ogni anno.

Imprese pubbliche e private, imprese sociali con meno di cento dipendenti, compresi gli enti strumentali o controllati, le società partecipate e le aziende speciali di enti pubblici, capaci di garantire la parità retributiva, il sostegno dell’occupazione femminile e la valorizzazione della competenza delle donne possono presentare domanda di iscrizione al Registro che consente un sistema di premialità nell’attribuzione di un punteggio negli avvisi o bandi regionali. Fino al 28 febbraio 2023 è possibile richiedere l'iscrizione al Registro regionale delle imprese virtuose. Per le successive annualità il termine per l'iscrizione al Registro è fissato al 30 novembre di ciascun anno.

La stessa Regione negli ultimi due anni ha anche destinato, nella nuova programmazione Por Fesr 21-27 (Asse 4 ), 23 milioni per l’Obiettivo “Rafforzare l’inclusività dei mercati del lavoro a favore delle donne”.

La Regione, inoltre, nell’ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego sta prevedendo l’attivazione di sportelli dedicati alle donne.

L’assessore al Lavoro, Antonio Marchiello, crede nella importanza della crescita dell’occupazione femminile come presupposto necessario per la crescita economica. «Siamo partiti con l’istituzione del registro – dice – e abbiamo promosso anche una serie di eventi promozionali che puntano a far conoscere buone pratiche in tema di parità di genere».