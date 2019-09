Via al restyiling a Genova della Costa neoRiviera Il cantiere San Giorgio trasformerà l’unità che si chiamerà Aidamira di Raoul de Forcade

2' di lettura

Costa Crociere punta su Genova per il restyling, con un investimento complessivo del valore di 50 milioni, di neoRiviera, una delle più piccole navi della flotta del gruppo (48.200 tonnellate di stazza lorda), che passerà al brand Aida Cruises, marchio tedesco della compagnia ligure.



La commessa prevede il coinvolgimento del cantiere San Giorgio del Porto, ufficializzato con la firma di un accordo, avvenuta presso la sede centrale di Genova della compagnia italiana, da parte di Michael Thamm, ad di Costa e Carnival Asia, e Ferdinando Garrè, ad di San Giorgio.



I lavori, che dureranno circa un mese, porteranno alla trasformazione di Costa neoRiviera nella nuova Aidamira. Complessivamente, spiega una nota, «saranno circa mille le maestranze coinvolte nell'operazione, circa 150 delle quali saranno addetti diretti del cantiere».



«Questo nuovo investimento sulla città di Genova con un partner locale come San Giorgio del Porto – ha detto Thamm - è un ulteriore segno del nostro legame con Genova e la Liguria e dell’impatto positivo che il nostro gruppo può creare sul territorio. L’Italia è tra le mete preferite dai nostri ospiti, con 3,2 milioni di passeggeri movimentati, cifra destinata a crescere anche grazie ad Aidamira che, nella prossima estate, farà scalo in tre porti del Sud Italia».



«La scelta di Costa di portare un lavoro di questa portata a Genova – ha affermato Garrè – non era così scontata e siamo onorati che il gruppo continui a darci fiducia e a credere nel know-how e nelle capacità tecniche della cantieristica genovese, e di San Giorgio in particolare, nonostante le tante difficoltà infrastrutturali che pesano ancora per un pieno sviluppo delle attività di riparazione e refitting navale».