Via al Salone di Genova, primo boat show al mondo nell’era del Covid La 60° edizione della kermesse si è aperta nel rispetto delle misure di sicurezza e dei distanziamenti. De Micheli: «Il recovery fund finanzierà anche la nautica» di Raoul de Forcade

(ANSA)

La 60° edizione della kermesse si è aperta nel rispetto delle misure di sicurezza e dei distanziamenti. De Micheli: «Il recovery fund finanzierà anche la nautica»

2' di lettura

È il primo boat show in Europa nell'era del Covid. Il 60° Salone nautico di Genova si è aperto negli spazi della ex Fiera del mare, organizzato come sempre dal Confindustria nautica, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei distanziamenti.



La kermesse, che proseguirà fino al 6 ottobre, si è aperta con gli interventi di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e trasporti, di Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica, del sindaco di Genova, Marco Bucci, del governatore ligure, Giovanni Toti e di Carlo Ferro, presidente di Ice.

«Il Recovery fund, le risorse pubbliche italiane e le tradizionali risorse europee – ha detto la De Micheli - serviranno anche per finanziare la nautica e per rinnovare la flotta italiana. Da gennaio saranno finanziati già tre obiettivi: la portualità con il miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari per passeggeri e mezzi nell'ultimo miglio, la infrastrutturazione green dei porti, e la sostituzione della flotta orientata a sostenibilità ambientale».

Il ministro ha aggiunto che «molte decisioni sono già state prese dalle aziende in termini innovativi, ora è necessario spianare la strada con queste risorse per accelerare i progetti. Abbiamo più fonti di finanziamento a disposizione: quelli italiani, le tradizionali risorse europee e il recovery fund».

Da parte sua, il numero uno di Confindustria nautica, Cecchi, ha sottolineato che, con l’apertura del salone, «oggi tutto il mondo ci guarda. Il Nautico di Genova assume un significato speciale per le nostre aziende, per la nostra filiera e per la città, che oggi diventa la capitale mondiale della nautica ma soprattutto del saper fare italiano».