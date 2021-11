Via a un progetto per formare 43 nuovi professionisti nel settore It e meccanico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama “IFTS Academy” il progetto formativo di apprendistato di primo livello che permetterà a 43 tra laureandi, neo laureati (ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrica, ingegneria gestionale, informatica ed economia) e diplomati tecnici, di essere assunti, con un contratto annuale, al termine di un percorso di 300 ore di aula e 600 di lavoro, in due aziende attive in Puglia. In 20 nella Baker Hughes, azienda di tecnologia che fornisce soluzioni per i clienti dell'energia e dell'industria in tutto il mondo e in 23 nella pugliese Angel Company(nelle sedi di Monopoli e Mola di Bari), gruppo industriale che progetta e sviluppa soluzioni high-tech per il trasporto, l’aerospazio e la meccatronica digitale.

L’iniziativa

L’iniziativa permetterà a giovani laureati e diplomati tecnici di intraprendere corsi altamente professionalizzanti in ambito software&system engineering, business analysis, project management, procurement, sales, finance, quality assurance, industrial design. Il corso verrà avviato all’inizio del 2022 e, dopo un anno, i 43 ragazzi saranno assunti dalle due società che che hanno organizzato l’academy in collaborazione con Adecco, il Politecnico di Bari, IFOA (ente di formazione e servizi delle camere di Commercio), Porta Futuro, IIS Marconi Hack e ITS Cuccovillo (meccatronica).

Formazione di talenti

L’obiettivo comune è investire nella formazione di talenti per farne professionisti specializzati in grado di rispondere alle esigenze dell'industria meccanica, dell'ingegneria e dei settori IT. La IFTS Academy è stata presentata al Politecnico e, già al termine dell’evento, gli studenti presenti hanno potuto raggiungere i tavoli tematici delle due aziende e parlare direttamente con gli esperti, fare domande di approfondimento e lasciare il proprio cv per essere ricontattati da Adecco per un colloquio di selezione (per chi volesse farlo direttamente l’application dal sito di Adecco è: https://www.adecco.it/academy/tech-it-up-academy2).

Integrare scuola e lavoro

La prima edizione dell’academy è stata lanciata nel 2019 e si è conclusa, spiega Enrico Mangialardo, business leader Baker Hughes Bari, «con l’inserimento lavorativo del 100% dei talenti a un anno dalla partecipazione, in gran parte poi assunti nei nostri stabilimenti italiani. Questo risultato ha poi spinto la Angel Company a sposare il progetto». Per quest’ultima la academy va proprio nella direzione di integrare scuola, formazione e lavoro: «L’Academy - sottolinea Chiara Pertosa, direttore di Angel Company -è un segnale importante per la Regione, perché le due imprese hanno un’esigenza comune, sviluppare competenze nella Regione che ci ospita».

