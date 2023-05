Via Verde della Costa dei Trabocchi

È una delle gemme della Rete ciclabile dei Trabocchi, che porta cicloturisti ed appassionati da Pescara fino al Molise attraverso una dozzina di itinerari di vari livelli di difficoltà per un totale di oltre 260 chilometri, La dismissione della linea ferroviaria adriatica lungo la costa che deve il suo nome alla presenza delle antiche macchine da pesca in legno sospese sul mare è avvenuta nel 2005 e la ciclopedonale della Via Verde è stata realizzata proprio lungo l'ex tracciato dei binari. Il percorso che da Ortona raggiunge Vasto si sviluppa per 42 km e tocca nove comuni con un tracciato facile e ben segnalato, con gallerie illuminate e panoramiche sul mare distante pochi metri. Tra gli itinerari dell'entroterra, invece, per i ciclisti più esperti non è da perdere la Via delle colline e dei vigneti, un sali e scendi di 38 km che parte dalla stazione ferroviaria di Vasto San Salvo per raggiungere il borgo di Scerni seguendo la morfologia del territorio.

Viaverdedeitrabocchi

Reteciclabiletrabocchi