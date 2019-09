Viadotti di Autostrade a rischio, ecco le intercettazioni

Dopo il crollo del Ponte Morandi

Ora, i brani delle intercettazioni possono sempre essere fuorvianti. E chi conosce Donferri sa che ha un modo di esprimersi romanesco e colorito. Ciò non toglie che si possano avere dubbi, se non altro perché certe prassi sembrano confermate anche dopo la tragedia del Ponte Morandi, come emerge da un’altra intercettazione tra Marrone e Luigi Vastola (all’epoca responsabile operativo della Spea di Bari) che induce il gip a osservare come far passare per locali interventi strutturali «non sia l’eccezione bensì la regola».

A ottobre 2018, viene autorizzato il transito di un trasporto eccezionale da 141 tonnellate. Indovino dice: «...siamo tutti consapevoli che nessuno ha fatto la Tac a quel viadotto...è un viadotto che ha delle problematiche...». Ma aggiunge che la cosa è stata caldeggiata dalla direzione di tronco di Genova e «in prima persona» da Antonino Galatà (il ceo della Spea) «dicendo che questo transito qua su Genova era un caso strategico, le penali erano assurde». Dunque, si sarebbe fatta una forzatura per non essere inadempienti, per giunta verso un cliente che Indovino definisce «un mittente pesante» per motivare al suo capo la sua volontà di fare tutto il possibile.

Imputati che fanno carriera

Sembra un ulteriore esempio di spirito di corpo aziendale cementato dal tornaconto economico. D’altra parte, già dalle intercettazioni del 2012-2014 e ancora fino a pochi mesi fa, la gestione del personale nel gruppo sembrava premiare chi più fedelmente si adoperava per risolvere problemi nel modo più riservato ed economico possibile. A prescindere da norme e princìpi di sicurezza.

Prendiamo le carriere di Paolo Berti e Gianni Marrone, condannati in primo grado ad Avellino per la strage del bus caduto il 28 luglio 2013 dal viadotto Acqualonga (40 morti) per cedimento della barriera new jersey.

Berti all’epoca era in direttore del tronco di Cassino. Ad agosto 2018, Berti si ritroverà indagato anche per il crollo del Ponte Morandi, in qualità di direttore operations (praticamente il numero tre dell’azienda). Il giorno della condanna è stato spostato a fare il direttore acquisti nella collegata Aeroporti di Roma. Nelle intercettazioni di Genova lo ritroviamo lamentarsi dopo la condanna di Avellino, perché - scrive il gip - avrebbe potuto dire la verità e così mettere nei guai altre persone. Il tutto davanti a un interlocutore che gli consiglia di «stringere un accordo col capo».