Viadotti a rischio ed esodo natalizio, sull’A14 restano le chiusure (per ora)

Sulla vicenda, la posizione del Genio civile di Teramo è più sfumata rispetto a quella assunta dalla stessa amministrazione a Chieti.

Secondo Migliorino, invece, sono ancora necessarie radiografie delle saldature delle cerniere e prove sui materiali che le compongono (risalgono agli anni Novanta e hanno segni di ossidazione, quindi sono stati chiesti approfondimenti su spessori e resistenza dei materiali). Restava quindi l’idea di chiudere ai mezzi pesanti.

Le sollecitazioni della Prefettura di Teramo e la diffida del presidente della Provincia (che ha chiesto ad Aspi di ridurre i pedaggi) hanno consentito di raggiungere un compromesso: visto che sul viadotto sono state sequestrate dalla Procura di Avellino le barriere laterali e che per questo su entrambe le carreggiate si viaggia già a corsia unica, i carichi sulle strutture sono ridotti in modo analogo a come lo sarebbero in caso di chiusura ai mezzi pesanti.

Gli altri problemi

In tutto, per la non conformità degli ancoraggi delle barriere modificati da Aspi dopo la strage del bus senza approvazine Mit, la Procura di Avellino ha fatto restringere in zona una decina di viadotti. Inoltre, il mancato adeguamento delle gallerie lunghe oltre 500 metri alla normativa europea antincendio del 2004 ha fatto imporre nei tunnel il limite di 90 km/h e il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.

Va così dalla scorsa estate. Aspi ha manifestato varie disponibilità, ma non quella a ridurre i pedaggi.