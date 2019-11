Viadotto A6, il pilone crollato era il più a rischio ma non era stato rinforzato Era il più esposto a eventuali frane, il pilone della Torino-Savona travolto dai detriti e crollato domenica 24 novembre. Ma, quando si fecero i lavori al viadotto Madonna del Monte, si decise di rinforzare solo quello che ora è rimasto in piedi. Si indaga sulle responsabilità dei gestori che si sono succeduti: Autostrade e gruppo Gavio di Maurizio Caprino

Era la più a rischio, in caso di frana. Ma l’avevano lasciata fuori dai lavori di rinforzo. La pila del viadotto Madonna del Monte che domenica 24 novembre ha ceduto sull’A6 a Savona era la più esposta ai detriti che fossero venuti già dalla montagna, come quelli che poi effettivamente l’hanno travolta. Ma era stata rinforzata solo la pila successiva, meno esposta e rimasta in piedi. Anche su questo indagano i pm di Savona.

L’indagine va avanti senza clamori. Dopo la preoccupazione delle prime ore, della vicenda ormai si parla poco. Se non per i disagi per la chiusura al traffico di un’autostrada che era un itinerario alternativo al nodo di Genova, martoriato dal crollo del Ponte Morandi e dalle chiusure dei viadotti a rischio per mancata manutenzione e report di sicurezza che si sospetta essere stati edulcorati.

Gli interessi

Si parla poco non solo perché stavolta fortunatamente non è morto nessuno. A parte quelli del gruppo Sias (Gavio), che gestisce l’A6 e continua a parlare di fatalità eccezionale e imprevedibile, ci sono anche altri interessi a togliere la vicenda dalla ribalta mediatica.

Per esempio, quelli della Regione. In Sicilia nel 2015, ai tempi della frana che fece crollare il viadotto Himera sull’A19, ci fu un rimpallo di responsabilità fra Regione e Anas su chi avesse dovuto dare controllarla e “disinnescarla”. In Liguria no.

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, è stato finanziato in campagna elettorale proprio dai Gavio. Lo ha ricordato il M5S. Tutto lecito, ma c’è di più: Toti ha anche la responsabilità di commissario al rischio idrogeologico . Per questo, il governatore può essere accusato (anche dai Gavio) di non aver previsto il pericolo frane a Madonna del Monte.