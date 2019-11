Viadotto crollato, è giallo sui lavori di rinforzo fatti prima del 2012 L’infrastruttura sull’A6 ha ceduto a causa di una frana. Ma si prospetta uno scarico di responsabilità tra i due gestori che si sono avvicendati, Sias e Aspi di Maurizio Caprino

Erano stati fatti lavori, sul viadotto del crollo di domenica scorsa sull’autostrada A6 Torino-Savona. Probabilmente per rinforzare la pila che è rimasta in piedi. Ora il sospetto è che quella che invece ha ceduto si trovasse in condizioni diverse. E potrebbe esserci uno scarico di responsabilità tra i due gestori che si sono avvicendati: l’attuale

Autostrada dei Fiori (gruppo Sias, che fa capo ai Gavio e ha rilevato l’infrastruttura nel 2012) e il precedente Autostrade per l’Italia (Aspi, gruppo Atlantia, dei Benetton). I dettagli sul Sole 24 Ore oggi in edicola.