Viaggeremo di meno, un’opportunità per scoprire gli italiani, parola di Ilaria Bonacossa

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Si chiude oggi a Torino la 28ª edizione della fiera per l'arte contemporanea Artissima (5-7 novembre), tornata in presenza negli spazi dell’Oval dopo la pausa imposta dalla pandemia. Prevale la pittura, ma tengono fotografia e scultura, sono pochissimi i video. Il tema è ’Controtempo’ mutuato dal mondo musicale. Quattro le storiche sezioni: Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions. La direttrice artistica Ilaria Bonacossa racconta ad Arteconomy ll'andamento del mercato...