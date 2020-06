Viaggi in aereo: bagaglio a mano vietato per colpa del coronavirus Stop all’utilizzo delle cappelliere per evitare il rischio di assembramenti nel corridoio dei vettori. Tra le compagnie Alitalia ha già fornito indicazioni di Biagio Simonetta

Il coronavirus si è portato via il bagaglio a mano. Proprio così, a partire dal 26 giugno 2020 sono vietate le valige che usualmente deponiamo nelle cappelliere. I classici trolley dalle dimensioni ridotte spesso inclusi nel prezzo dei biglietti aerei base, sufficienti quando si parte per pochi giorni. La disposizione arriva direttamente dall’Enac (l’ente nazionale per l’aviazione civile), che in una comunicazione ai vettori a seguito di indicazioni del ministero della Salute inviata nelle scorse ore, ha reso noto tre nuove direttive riguardanti i viaggi in aereo.

Le nuove direttive dell’Enac

Innanzitutto, per ciò che riguarda la misurazione della temperatura, «il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo)». Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo «solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato». Per ragioni sanitarie «non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere».

E poi ancora: per quanto riguarda «la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi» e «l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia Covid-19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile» l’Enac ha reso noto che è stato fornito dal ministero della Salute un modello che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato alla compagnia aerea prima della partenza.

Perché vietano l’uso delle cappelliere

Ma perché viene vietato l’uso delle cappelliere? Il motivo non è da ricercare nella eventuale sanificazione dei bagagli prima di portarli a bordo, quanto nell’intenzione di evitare che si creino assembramenti durante la fase di imbarco. La sistemazione dei trolley nelle cappelliere, infatti, è un momento in cui entrare in strettissimo contatto con altri passeggeri nel corridoio è molto semplice. Escludendo questa possibilità, e lasciando che l’unico bagaglio a bordo possa essere solo di piccole dimensioni e collocabile sotto il sedile, si eliminano le classiche code pre decollo.

Cosa fanno le compagnie

Adesso il vero enigma riguarda chi ha già acquistato un biglietto che include il classico trolley a bordo di dimensioni 55 x 40 x 20 cm (quelle approvate da un po’ tutte le compagnie). La disposizione dell’Enac non fa riferimento a eventuali obblighi per i vettori di tramutare il bagaglio a mano in bagaglio da stiva. E questo potrebbe causare più di qualche disagio. Alitalia è fra le pochissime compagnie che hanno già fatto chiarezza, e sul suo sito si legge: «Dal 26 giugno, facendo seguito alla disposizione del ministero della Salute e recepita da Enac, non sarà consentito, su tutti i voli operati in Italia, l’utilizzo delle cappelliere per lo stivaggio dei bagagli a mano al fine di tutelare la salute dei passeggeri. Sarà permesso portare a bordo solo bagagli di piccole dimensioni posizionabili sotto il sedile quali, a titolo di esempio, borse da donna, zaini, porta computer comunque di dimensioni non eccedenti cm 36x45x20. Invitiamo i passeggeri a consegnare il proprio bagaglio in aeroporto presso i banchi Check-in/Drop-off per l’imbarco in stiva a titolo gratuito».