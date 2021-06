Viaggi all’estero: hotel lontani dal turismo di massa e ristoranti sommersi

5' di lettura

Chi sogna di trascorrere le vacanze estive all'estero può iniziare a fare programmi più concreti. Le istituzioni europee hanno trovato un accordo sul green pass, o meglio l'Eu Digital Covid Certificate, lo strumento che garantisce liberi spostamenti fra i Paesi dell'Unione se vaccinati, guariti dal Covid o in possesso di un test negativo. Dovrebbe essere attivo dal 1 luglio e avere 12 mesi di validità, ma conviene controllare in ogni caso le disposizioni dei singoli Paesi sul sito Viaggiare Sicuri. Anche in Paesi familiari ai viaggiatori italiani come Grecia o Spagna si può andare alla ricerca di mete e indirizzi che valorizzano campagne, boschi, riserve naturali così come architettura ambientale e pratica ecologica. E, in attesa che si torni a viaggiare senza alcuna restrizione, vale la pena segnarsi alcuni indirizzi extra europei che valgono l'attesa.

Il Biohotel Stanglwirt , nel Tirolo austriaco, è stato incoronato come Best Green Accomodation Estero ai Green Travel Award 2021. Già nel 1980 la famiglia Hauser, proprietaria della struttura, aveva avuto l'idea di coprire i tetti del resort con prati, la cui manutenzione è affidata alle pecore e alle mucche della fattoria. Questo ha reso possibile mascherare una gran parte della struttura, che a colpo d'occhio sembra sotterranea, minimizzando l'impatto visivo. I vantaggi di un tetto verde sono innumerevoli: dalla regimentazione dell’acqua piovana alla riduzione delle temperature fino all'isolamento acustico e il supporto alla biodiversità. L’hotel è formato da un complesso di edifici costruiti interamente in legno e malte naturali, riscaldato con biomassa (dal 1980) utilizzando solo energia green da piccole centrali idroelettriche e un sistema di pompe di calore a energia geotermica che permette un risparmio di 430mila litri di gasolio all'anno. A disposizione degli ospiti oltre 12mila mq di area benessere, con piscine adatte anche all'allenamento sportivo, e una cucina sana con il culto della materia prima: tutto o quasi è di produzione propria.

Da sempre molto amata dagli italiani, la Grecia ha aperto le sue frontiere ai turisti dal 14 maggio. Le isole abitate permanentemente o stagionalmente sono 227. L'invito è non sovraccaricare le più note e ad andare alla scoperta di piccoli paradisi di sostenibilità e lusso come Alonissos, nell'arcipelago delle Sporadi, che il National Geographic ha inserito nell’elenco delle otto migliori destinazioni sostenibili 2021. Protetta da un parco marino dal 1991 – il primo istituito in Grecia e il più grande in Europa - è habitat di centinaia di specie di piante e animali, fra cui la foca monaca mediterranea. Lo scorso agosto è stato inaugurato anche il suo museo sottomarino, il primo della Grecia, dove ci si può immergere alla scoperta dell’antico relitto di una nave del V secolo a.C., naufragata con tutto il suo carico poco lontano dall'isola. Ecotourism Greece è un ottimo punto di partenza per organizzare a propria vacanza fuori dalle rotte del turismo di massa e ha un vasto portfolio di eco-hotel e resort per non rinunciare ad alcun comfort.

Il museo sottomarino di Alonissos.

L'Isola di Hvar si trova a sud della costa croata, in linea d'aria con Pescara, ed è nota per i vigneti, i campi di lavanda, le bellissime spiagge, i centri storici intatti e in, tempi pre-covid, i festival musicali. Qui, lo scorso agosto, è stato inaugurato il Maslina Resort , un boutique hotel contemporaneo immerso in 8mila metri quadri di campagna curata non solo esteticamente, ma coltivata per ottenere le materie prime per le cucine e la spa. L'architettura ha privilegiato materiali e tecniche costruttive locali, il menu ruota attorno ai frutti di mare dell’Adriatico a agli ingredienti dell'orto bio interno alla struttura. Gli ospiti hanno a disposizione bici elettriche per esplorare l'isola, la piscina è disinfettata senza l'uso di cloro e tutta la plastica è stata sostituita con alternative biodegradabili.

La vista da una delle suite del Maslina Resort, in Croazia.

Si fa esperienza di una Spagna inconsueta dal Vivood Landscape Hotel , elevato su un terreno a strapiombo nella valle di Guadalest, vicino ad Alicante. Un hotel diffuso e nascosto fra i boschi, con 25 suite e 10 ville indipendenti prefabbricate e autosufficienti dal punto di vista energetico, progettate dall'architetto e founder di Vivood Daniel Mayo. Linee minimal, materiali naturali, pareti vetrate a tutt'altezza e infinity pool, incastonate nel verde e affacciate sulla riserva naturale. Una rete di percorsi collega le unità e conduce a un ristorante, un lounge bar, una piscina, terrazze e vasche idromassaggio all'aperto.