Viaggi all’estero: niente tampone in Francia, Spagna e Germania se si è vaccinati

La Francia rilancia il turismo e volta la pagina delle frontiere chiuse contro il Covid: dal 9 giugno tutti i cittadini dei paesi Ue vaccinati contro il Covid-19 - con la seconda dose somministrata da almeno 14 giorni - potranno entrare senza bisogno del tampone molecolare, come vuole la regola ancora oggi in vigore. Di fatto, è un’anticipazione - che i Paesi europei stanno annunciando uno dopo l’altro, anche se in ordine sparso - dei vantaggi garantiti da inizio luglio a chi esibirà in viaggio il green pass Ue. Resta obbligatorio tampone pcr o antigenico effettuato almeno 72 ore prima per chi non è ancora vaccinato dagli 11 anni in su.

Basta la vaccinazione anche per chi arriva dal Giappone

Il primo plauso arriva proprio dall’Europa: «È positivo che gli Stati membri vadano nella stessa direzione» indicata dalla Commissione Ue. Sono assimilati ai Paesi europei, e godranno dal 9 degli stessi vantaggi ad entrare in Francia, i residenti di un gruppo di Paesi virtuosi, colorati in verde nella cartina diffusa questa mattina dal governo: Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Libano, Nuova Zelanda e Singapore, tutti considerati come Paesi in cui la pandemia è ormai sotto controllo.

Per chi arriva da G ran Bretagna e Stati Uniti, invece, entrambi colorati in arancione - come attualmente i Paesi europei che saranno promossi in giallo dal 9 giugno - resta indispensabile una prova di tampone negativo, molecolare o antigenico, che siano vaccinati oppure no.

Francia fuori dal lockdown

Per il settore turistico del Paese, messo a durissima prova da chiusure generalizzate che non hanno conosciuto alcuna interruzione dal 29 ottobre scorso al 19 maggio, è la prima boccata d’ossigeno, con i ristoranti che hanno riaperto - soltanto all’esterno - da un paio di settimane, come i cinema e i musei.

“Strategia di riapertura delle frontiere” si intitola il documento governativo, che oltre a stralciare - si spera per sempre - l’obbligo di tampone per chi, vaccinato, arriva in Francia da Paesi sicuri, elimina anche i “motivi imperativi” per chi si mette in viaggio da fuori Europa.