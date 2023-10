Viaggi analogici e vacanze per festeggiare

Se una parte di traveller tricolori predilige il turismo del sonno, c’è invece chi vuole staccare la spina dall’essere costantemente iperconnesso e in costante “hype mediatico” puntando su avventure analogiche vecchio stampo. Fra i desideri della Generazione Z c’è infatti quello di abbandonare in vacanza il proprio dispositivo digitale per estrarre dalla valigia oggetti icona del recente passato. Qualche esempio? Il 17% degli italiani tra i 18 e i 24 anni afferma di portare in viaggio una Polaroid, mentre il 10% si concede il vezzo di una macchina fotografica con pellicola da 35 mm per sviluppare le foto del viaggio al rientro a casa. Se compleanni, anniversari e ricorrenze sono già stati per il 56% dei viaggiatori italiani un valido motivo per intraprendere (almeno una volta) un viaggio di gruppo per festeggiare, un ulteriore 25% ha affermato di avere l’intenzione di farlo prossimamente. Secondo i dati di Skyscanner, le mete più popolari per questa tipologia di vacanza nel 2024 saranno nell’ordine Spagna, Grecia e Francia.

