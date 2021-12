Viaggi digitali, sbarca in Italia la società per chi vuole viaggiare senza auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Jody Ford, un passato in eBay e in altre tech company, è il numero uno della piattaforma più utilizzata al mondo per l'acquisto di biglietti per treni e pullman ed è assolutamente convinto di una cosa: da vent’anni a questa parte, la sua azienda offre il migliore servizio e la migliore esperienza per chi vuole spostarsi senza auto in tutta Europa e non solo.

Lo afferma con grande empatia e autorevolezza in occasione della sua ultima visita in Italia, per ufficializzare l'imminente apertura degli uffici di Milano.

Loading...

Il segreto del successo di Trainline, come lascia intuire Ford, non ha particolari formule magiche, se non una: la semplicità d'uso della sua app, scaricata poco meno di 40 milioni di volte, e del suo sito Internet, le cui visite mensili superano quota 90 milioni (e l'88% di queste arriva da device mobili).

«I nostri clienti sono molto soddisfatti della nostra piattaforma – spiega - perché è molto diretta nelle indicazioni su come spostarsi dal punto A al punto B: il lavoro più complicato lo facciamo noi».

Ingegneri e data scientist

Il lavoro di “back end” a cui fa riferimento Ford è fatto di processi e di tecnologie che permettono di consultare in tempi ridottissimi le tratte, le tariffe e i tempi di percorrenza di 270 diverse compagnie ferroviarie e di trasporto pubblico urbano attive in 45 Paesi del mondo, combinarle fra loro garantendo all'utente il miglior biglietto possibile rispetto alle sue esigenze e gestire le transazioni in dieci diverse valute utilizzando tutti i principali metodi di pagamento elettronico disponibili, dalle classiche carte di credito a PayPal passando per i wallet di Apple e Google e sistemi molto diffusi in Nord Europa per gli acquisti online come Sofort e iDEAL.