Viaggi e turismo di nuovo sotto pressione in Borsa, giù Lufthansa e easyJet

L'aumento dei contagi da Covid-19 e le nuove restrizioni decise da molti Paesi pesano sul settore del turismo. Ryanair riduce la capacità dei voli

Vendite consistenti sui titoli del settore viaggi e trasporti nelle piazze finanziarie europee: le misure progressivamente più restrittive annunciate da diversi Paesi europei per contenere il contagio da coronavirus (a cominciare dagli ultimi provvedimenti in Francia, Belgio e Barcellona) fanno temere nuove forme di lockdown simili a quelle utilizzate in primavera e con esse un nuovo pesante colpo all'industria del turismo.

Il sottoindice Stoxx600 Travel&Leisure arretra con le compagnie aeree easyJet e Lufthansa che sono arrivate a perdere sei punti percentuali sui rispettivi listini. Male Iag (British Airways e Iberia) e Air France Klm. Perde terreno anche Ryanair che ha annunciato una riduzione della capacità dei voli per il periodo invernale al 40% a causa delle restrizioni Covid. A Londra perdono tra il 4% e il 5% il tour operator Tui e il gruppo della crocieristica Carnival, mentre nel comparto alberghiero cadono Accor a Parigi e Melia a Madrid.

