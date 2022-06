Viaggi e vacanze: come scegliere la polizza giusta per gestire le emergenze

Spese mediche

Anche in tema di spese mediche e di assistenza è bene fare chiarezza per non riporre nella polizza aspettative differenti da quelle previste. Partire con una Copertura Covid significa beneficiare di una copertura di assistenza e spese mediche estesa anche nel caso in cui il viaggiatore dovesse ammalarsi di covid durante il viaggio, intervenendo sulle spese dirette sostenute a seguito di tale malattia che oggi viene gestita al pari (o quasi) di una qualsiasi altra forma di malattia o infortunio in viaggio. Se a seguito di Covid dovesse essere necessario un ricovero, l'acquisto di medicinali o un eventuale rientro sanitario predisposto dalle autorità sanitarie locali, allora la polizza coprirebbe i costi, in accordo con i massimali previsti e stipulati dal viaggiatore.

Spese legate alla quarantena

Cosa succede invece, se ci si ammala di Covid in viaggio e, anche senza necessità di assistenza, sì è obbligati a una quarantena prima del rientro? Contrariamente a molte false informazioni che circolano tra chi viaggia, la polizza non è in grado di garantire il rientro in Italia di un malato Covid, se questi sia soggetto ad un fermo sanitario da parte del Paese straniero, a meno che non sia esplicitamente previsto un trasferimento protetto su autovettura attrezzata al trasporto di pazienti positivi e asintomatici. Esistono però coperture che intervengono per rimborsare eventuali maggiori costi sostenuti dal viaggiatore a seguito di quarantena. Queste possono essere spese per alloggio, nel caso in cui il viaggiatore fosse obbligato a prolungare di qualche giorno la permanenza il loco, o maggiori spese di trasporto per l'acquisto di un nuovo titolo di viaggio per il rientro posticipato.

La insurance declaration

Prima di partire per un Paese straniero, sebbene non vi siano particolari obblighi, per evitare problemi in caso di controllo in entrata, è utile richiedere alla compagnia la cosiddetta Insurance declaration, che rappresenta una dichiarazione di copertura in lingua inglese con la quale si riportano tutti i termini di copertura e di durata della polizza stipulata. Tale richiesta va fatta alla compagnia attraverso l'agente di viaggi o assicurativo presso cui sia stata acquistata la polizza.