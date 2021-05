Viaggi flessibili verso destinazioni rurali in comode case indipendenti

Soggiorni più lunghi

Se le persone possono contare su una maggiore flessibilità, possono anche stare in vacanza più a lungo. Chi può viaggiare ovunque e in qualsiasi momento, vuole conciliare viaggio e vita quotidiana e quindi da la preferenza a soggiorni a lungo termine. Nelle prenotazioni effettuate sulla piattaforma, i viaggi si stiano complessivamente allungando, e i soggiorni di almeno 28 giorni sono sempre più richiesti: infatti, la percentuale di soggiorni a lungo termine (di minimo 28 notti) su Airbnb è quasi raddoppiata dal 2019 (14% delle notti prenotate nel primo quadrimestre) al 2021 (24%, dato che sale al 28% per l'Italia1).Il 77% dei consumatori intervistati desidera disporre anche dell’opzione per annullare o modificare le prenotazioni all'ultimo minuto. Il 71% dei booker di soggiorni di lunga durata di Airbnb intervistati nel 2021 prevede di prenotarne almeno un altro l'anno prossimo.

Questi soggiorni sono più popolari tra gli adulti di età compresa tra 60 e 90 anni, con il 28% delle loro notti prenotate per soggiorni per più di 28 notti ma al secondo posto si collocano i 18-24enni

La casa indipendente possibilmente in Sardegna

Nel 2021, il numero di ricerche di case uniche su Airbnb è cresciuto del 94% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le case non solo soddisfano il desiderio di partire in famiglia ma riescono anche a rappresentare una soluzione economica per le destinazioni duramente colpite e le persone che vivono tra le top destinazione che si mettono in luce per l’estate 2021 ci sono Var, le località della mar Baltico, Jeju in Korea e soprattutto la Sardegna in Italia.