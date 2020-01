Viaggi, Lastminute.com fa gola al fondo di private equity Triton L’azienda Lastminute.com, che fa capo principalmente all’imprenditore milanese Fabio Cannavale, avrebbe in corso discussioni con un investitore: secondo le indiscrezioni, il private equity coinvolto sarebbe il fondo scandinavo Triton di Carlo Festa

3' di lettura

Lastminute.com, società che aveva rivoluzionato il mondo dei viaggi ai tempi della New Economy, entra nel radar dei private equity.

L’azienda, che un tempo era inglese ma ora fa capo principalmente all’imprenditore milanese Fabio Cannavale, avrebbe infatti in corso discussioni con un investitore: secondo le indiscrezioni, il private equity coinvolto sarebbe il fondo scandinavo Triton, gruppo che ha interessi nei Paesi del Nord Europa ma anche in Italia e in altre aree del Mediterraneo.

Sul dossier, sempre secondo i rumors, avrebbero un ruolo alcune banche d’affari: circolano i nomi di Nomura, Ubs e di Intesa Sanpaolo.

La storia di Lastminute.com. parte dal Regno Unito per arrivare all’Italia. L’attuale azionista Fabio Cannavale, dopo aver iniziato la sua carriera lavorativa da consulente, lavorando prima in AT Kearney e poi in McKinsey&Company, ha fondato il gruppo, partendo dalla sua passione per i viaggi e dal suo grande interesse per il mondo di Internet. L’inizio è però del tutto casuale.

Nel 1996 infatti Cannavale decide di prendersi una pausa e organizza un viaggio in barca a vela con la moglie: salpano dall’Italia per dirigersi verso i Caraibi. Da quest'esperienza personale nasce, “The Floating Village”, la sua prima impresa che offre in esclusiva vacanze sul mare. Da lì partono altre iniziative.