Viaggi outdoor con il Banf Centre Mountain Film Festival

È partito anche in Italia il tour internazionale del BANFF Centre Mountain Film Festival, a cura di ITACA The Outdoor Community. Una rassegna cinematografica che si svolge ogni anno a Banff, una cittadina circondata dalle Montagne Rocciose nell'Alberta, in Canada. La rassegna, dedicata ai film finalisti, porta ogni anno sul grande schermo i migliori film di avventura e sport outdoor. Ma soprattutto è un'occasione per scoprire destinazioni in cui vivere straordinarie esperienze di viaggio all'insegna dell'avventura

