Viaggi: le regole per venire in Italia a Natale, domande e risposte

L’emergenza Covid dal 2020 ha dettato una serie di restrizioni nei viaggi, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, per evitare il più possibile i contagi. La disciplina generale italiana per gli spostamenti da e per l’estero è contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021, nell’ordinanza 22 ottobre 2021 e, da ultimo, nell’ordinanza 14 dicembre 2021, in vigore dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Il sistema delle regole per i viaggi in Italia si basa su 5 elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure e restrizioni.

Elenchi che vanno dalla lettera A alla lettera E. Ecco una sintesi delle regole per chi vuole entrare in Italia dall’estero per trascorrere le vacanze di Natale. Domande e risposte sui casi principali.

Arrivo in Italia dalla Francia, che regole devo rispettare?

La nuova ordinanza del ministro della Salute del 14 dicembre prevede che anche chi arriva dall’Europa (Elenco C) debba presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore dalla partenza o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme al green pass (da vaccinazione o guarigione) e al Passenger locator form, il documento digitale da compilare prima della partenza e da presentare all’ingresso del Paese di destinazione.

Chi non ha un green pass da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di 5 giorni e sottoporsi a un test antigenico o molecolare a fine quarantena. Attenzione però: gli spostamenti da e per questi Paesi hanno una limitazione: non si deve aver soggiornato o essere transitati in uno dei Paesi in Elenco E nei 14 giorni prima dell'ingresso in Italia (si consulti l’Elenco E fra le risposte inserite nell’articolo).

Vivo in Uk e ho prenotato per venire in Italia. Quali le regole?

É necessario compilare il formulario digitale di localizzazione, il digital Passenger Locator Form, da presentare in forma cartacea o sul proprio dispositivo mobile a chiunque sia preposto ai controlli. Esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici sarà possibile compilare il modulo cartaceo.

Si deve presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” Covid, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale o certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall'Ema, l’Agenzia europea per i Medicinali. É inoltre necessario dimostrare di essersi sottoposti a un test molecolare, effettuato con tampone e con risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia (48 in caso di soggiono o transito nel Regno Unito), o a tampone antigenico, sempre condotto con tampone e risultato negativo, nelle 24 ore precedenti l'arrivo in Italia.

Chi non ha la certificazione verde oltre al risultato negativo del tampone alla partenza deve sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni e attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Al termine dei 5 giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico.

Vengo dall’Austria e ho 2 figli. Quali regole per i minori?

Tutti i bambini di età inferiore a 6 anni in ingresso in Italia sono esentati da tampone pre-partenza e dall’isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non abbia questo obbligo. Tutti i minori di età maggiore o uguale a 6 anni sono tenuti a fare il tampone pre-partenza. Qualora non siano in possesso anche del certificato vaccinale o di guarigione sono esentati dall'isolamento fiduciario nel caso in cui il genitore accompagnatore con cui viaggiano non abbia questo obbligo.

Vivo negli Usa e vorrei venire in Italia: che regole ci sono?

Per l’ingresso in Italia dagli Stati Uniti è necessario compilare il formulario digitale di localizzazione (Passenger Locator Form), da presentare in forma cartacea o sul proprio dispositivo mobile a chiunque effettui i controlli. Esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo.

Si deve inoltre presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” Covid-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale o certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall'Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Si deve inoltre dimostrare di essersi sottoposti a test molecolare, effettuato con tampone e con risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, o a test antigenico, sempre condotto con tampone e risultato negativo, nelle 24 ore precedenti l'arrivo in Italia.

Nel caso di soggiorno/transito in Regno Unito, il test molecolare deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia (il termine per l'antigenico rimane di 24 ore). Se non si è in possesso di certificazione verde per entrare in Italia devi sottoporti a tampone molecolare con risultato negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia (o 48 ore, nel caso di soggiorno/transito dal Regno Unito), o a test antigenico con risultato negativo, nelle 24 ore precedenti l'arrivo in Italia.

Devi anche sottoporti a isolamento fiduciario per 5 giorni, e devi attivare la sorveglianza sanitaria, contattando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Al termine dei 5 giorni di isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico con risultato negativo. È consentito il transito aeroportuale, a condizione di non uscire dalle aree dedicate dell'aerostazione. L'isolamento fiduciario di 5 giorni è obbligatorio soltanto per chi entra in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone sia il certificato di vaccinazione.

In questo caso di deve raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato e al termine dell’isolamento fiduciario si deve effettuare un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.