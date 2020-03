Viaggi saltati, anche per l’hotel arriva il voucher di rimborso

Ma a volte l’esatta identificazione della causa di sopravvenuta impossibilità è difficile. Nel caso del coronavirus, quando la prenotazione è stata fatta a emergenza già iniziata o prevedibile, si può discutere sul diritto alla risoluzione del contratto. E in una situazione mondiale eccezionale come l’attuale, grave e incerta su durata e portata della pandemia, è preferibile rinegoziare i contratti, sospendendoli o prolungandoli, se non rinnovandoli del tutto.

LA TIMELINE

Le norme sull’emergenza

Per ovviare a queste situazioni e sostenere il settore turistico, il Governo ha emanato subito alcuni decreti legge. Il Dl 9 del 2 marzo, all’articolo 28, fa un’articolata elencazione di chi può ritenersi effettivamente impossibilitato ai sensi dell’articolo 1463 del Codice civile (soggetti a quarantena imposta o fiduciaria, residenti in zona di contagio o viaggiatori da e per tali zone o partecipanti a eventi annullati per il virus eccetera) e prevede le modalità per comunicare gli annullamenti di viaggi e vacanze prenotati, concedendo a vettori e tour operator di rimborsare anche con voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Poi l’articolo 88 del Dl 18 del 17 marzo (il Cura Italia) ha disciplinato la risoluzione di contratti di soggiorno e acquisti di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, estendendovi le modalità di annullamento e rimborso di biglietti di viaggio e pacchetti vacanze.

Fermo restando che il ricorso ai voucher è abbastanza comune nel settore dei trasporti turistici e degli hotel, appare singolare che entrambe I Dl consentano questo tipo di rimborso “alternativo” anche in contrasto con quanto previsto dall’articolo 41 del Codice del turismo, che espressamente esclude tale opzione per i pacchetti turistici. Non a caso, diverse associazioni di consumatori hanno già evidenziato il conflitto normativo, invocando la forza prevalente del Codice, in quanto norma di approvazione parlamentare e non governativa. Ma le stesse associazioni non si nascondono che siamo in una situazione eccezionale, dove gli operatori non hanno particolari responsabilità e, anzi, subiscono conseguenze pesantissime che li mettono anche a rischio di fallimento.

In attesa di ulteriori chiarimenti, l’eccezionalità della situazione potrebbe indurre molti ad accettare anche i voucher. Nell’auspicio che si torni a viaggiare.